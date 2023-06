Veja os times eliminados da Copa do Brasil 2023 e placar nas oitavas

Oito vagas estão disponíveis nas quartas de final da Copa do Brasil. Seis times asseguraram a classificação, enquanto outros seis foram eliminados da Copa do Brasil e se despediram mais cedo da competição. Confira os placares das oitavas de final, quem avança e quem está fora da Copa do Brasil.

Quais são os eliminados da Copa do Brasil 2023 até agora?

Estão eliminados da Copa do Brasil as equipes de Fortaleza, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, Botafogo, Internacional. Os elencos perderam os seus confrontos na última quarta-feira, 31 de maio, no confronto de volta das oitavas de final.

Por outro lado, se classificam para as quartas de final da Copa do Brasil o Grêmio, Bahia, Corinthians, América Mineiro, Athletico Paranaense e Palmeiras. Os clubes faturam a premiação de R$ 4,3 milhões.

Confira os placares das eliminações da Copa do Brasil até aqui.

Fortaleza eliminado da Copa do Brasil 2o23

O Palmeiras venceu o primeiro jogo contra o Fortaleza por 3 x 0, no Allianz Parque. No jogo de volta, realizado na quarta-feira, 31 de maio, o time cearense ganhou por 1 x 0 na Arena Castelão, mas não foi o suficiente para avançar na próxima fase.

O alviverde segue para as quartas de final como favorito em busca do quinto título da Copa do Brasil.

Primeiro jogo = Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Segundo jogo = Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

+ Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Santos eliminado da Copa do Brasil 2o23

Santos e Bahia não saíram do zero a zero na primeira partida das oitavas de final. Na volta, realizada na quarta-feira, na Arena Fonte Nova, os dois empataram novamente em 1 x 1, gols de Cauly e Bruno Mezenga. Com a igualdade no placar, as cobranças de pênaltis foram iniciadas.

O Bahia faturou a classificação ao vencer nos pênaltis por 4 x 3. O time segue vivo na busca pela primeira taça da Copa do Brasil

Primeiro jogo = Santos 0 x 0 Bahia

Segundo jogo = Bahia 1 (4 x 3 ) 1 Santos

Botafogo eliminado da Copa do Brasil 2o23

O Athletico abriu vantagem no primeiro confronto das oitavas de final por 3 x 2, gols de Fernandinho, Vitor Roque e Vitor Bueno na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado, só precisava do empate para se classificar.

O que o elenco paranaense não esperava era que os cariocas empatariam o jogo. Tiquinho Soares marcou na volta e fez o Botafogo vencer por 1 x 0 no segundo jogo, levando para os pênaltis. Em disputa de grandes goleiros, Bento levou a melhor com vitória do Furacão por 4 x 2.

Primeiro jogo = Athltico PR 3 x 2 Botafogo

Segundo jogo = Botafogo 1 (2 x 4) 0 Athletico PR

Inter eliminado da Copa do Brasil 2o23

O América surpreendeu ao ganhar o primeiro jogo por 2 x 0 contra o Internacional nas oitavas de final com gols Aloísio. O time mineiro briga na lanterna do Brasileirão. Na volta, o Inter conseguiu empatar ao vencer por 3 x 1, levando para os pênaltis.

No entanto, o time mineiro levou a melhor por 5 x 4 nas penalidades e assim ficar com a vaga.

Primeiro jogo = América MG 2 x 0 Internacional

Segundo jogo = Internacional 3 (4 x 5) 1 América MG

Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil 2o23

O duelo entre Cruzeiro e Grêmio foi o único – ao lado de Fortaleza e Palmeiras – que não trouxe penalidades na partida de volta. No primeiro jogo os dois empataram em 1 x 1, gols de Suárez e Bruno Rodrigues.

Na volta, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, o time gaúcho levou a melhor por 1 x 0, gol de Villasanti. O Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, está eliminado.

Primeiro jogo = Grêmio 1 x 1 Cruzeiro

Segundo jogo = Cruzeiro 0 x 1 Grêmio

Atlético MG eliminado da Copa do Brasil 2o23

O Corinthians fez história ao garantir a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 2 x 0, gols de Paulinho no segundo tempo no Mineirão.

Na volta, com a Neo Química Arena lotada, Roger Guedes e Matheus Bidu venceram a partida e garantiram os pênaltis. Com três gols marcados, o Timão carimbou o passaporte e eliminou o Galo, que errou três cobranças.

Primeiro jogo = Atlético MG 2 x 0 Corinthians

Segundo jogo = Corinthians 2 (3 x 1 ) 0 Atlético MG

A quarta-feira foi com cara de #CopaBetanoDoBrasil 🇧🇷 Emoção até o fim, com direito a quatro disputas de pênaltis. Coração aguentou? Amanhã tem mais. Até logo mais! pic.twitter.com/K5uA7OzpgP — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) June 1, 2023

Quando é o sorteio das quartas de final?

A CBF ainda não divulgou a data do sorteio das quartas de final, mas de acordo com o jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, o evento será realizado na próxima terça-feira, 06 de junho, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com horário a ser escolhido pela entidade.

Todos os nomes serão colocados no mesmo pote. Não há regras para o sorteio, o que garante que todos os clubes podem se enfrentar nesta fase, incluindo clássicos estaduais. Serão oito equipes e quatro jogos na Copa do Brasil durante as quartas de final.

O sorteio de mando de campo também será feito.

