Quando é o jogo de volta na final da Copa do Brasil 2021?

O Atlético Mineiro venceu o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil em 2021. Jogando em casa, no Mineirão, o Galo entra em campo no confronto de volta com toda a confiança necessária, enquanto o Furacão é quem precisa marcar gols se quiser ser campeão, já que o critério do gol fora de casa não existe. Confira o que cada time precisa para vencer e o quando será o jogo de volta na final da Copa do Brasil em 2021.

Que dia é o jogo de volta da Copa do Brasil em 2021?

O segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG será realizado na quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, com a rola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

O Galo venceu o Furacão por 4 a 0 no primeiro jogo e, por isso, tem a vantagem para si na final. Agora, para consagrar-se o campeão da Copa do Brasil, o Atlético de Minas só precisa de um simples empate por qualquer resultado ou vencer também por qualquer quantia.

Já o Athletico-PR, por outro lado, tem uma difícil tarefa daqui para frente se quiser ser campeão. O elenco paranaense tem que descontar os quatro gols que fez no primeiro jogo e marcar cinco se quiser levantar a taça ao apito final em casa. Qualquer resultado em empate é vitória do Galo.

Atlético-MG é campeão = Empate em qualquer resultado e vitória do time mineiro

Athletico-PR é campeão = Vitória do Athletico-PR com mais de cinco gols e Galo não marcar

Pênaltis = Empate em 4×4

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

O critério do gol fora de casa na Copa do Brasil não é mais utilizado pela CBF. A regra deixou de pertencer ao regulamento em 2018, sendo assim, em caso de igualdade a disputa de pênaltis é realizada para definir o vencedor nas somas dos dois confrontos, sem prorrogação.

Naquele mesmo ano, a alteração aconteceu apenas nos critérios de desempate, sem alterações em nenhum outro modelo ou regra da Copa do Brasil. É importante ressaltar que cada um dos jogos é definido por sorteios da própria CBF, enquanto as chaves e o mando de campo dos confrontos também.

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil em 2021?

Cada uma das fases da Copa do Brasil, terceira, oitavas de final, quartas e semis, paga um valor diferente aos clubes que disputam. Segundo dados da CBF, o time campeão da Copa do Brasil ganhará R$ 73,65 milhões como forma de recompensa por chegar até a decisão.

Enquanto isso, o vice fica com a quantia em R$ 38,15 milhões, somando-se todos os resultados entre as fases.

Confira os valores completos da premiação na temporada.

Primeira fase: R$ 560 mil (grupo III), R$ 990 mil (grupo II) ou R$ 1,15 milhão (grupo I)

Segunda fase: R$ 675 mil (grupo III), R$ 1,07 milhão (grupo II) ou R$ 1,35 milhão (grupo I)

Terceira fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

