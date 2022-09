Quando é o sorteio da Copa do Brasil? sorteio mando de campo da final

Confira as informações sobre o sorteio do mando de campo. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

É oficial, Flamengo e Corinthians vão se enfrentar na final da Copa do Brasil em 2022! As equipes venceram os seus confrontos na semifinal e agora se preparam para disputarem o troféu mais desejado do futebol. Denominado de Clássico das Torcidas, o encontro promete ser quente dentro e fora de campo. Saiba quando é o sorteio da Copa do Brasil, que define o mando de campo na final.

Quando é o sorteio da Copa do Brasil na final?

O sorteio do mando de campo na final da Copa do Brasil será na próxima terça-feira, 20 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O horário ainda será definido pela CBF.

Com a presença dos treinadores dos finalistas, o evento terá dois apresentadores responsáveis pelo sorteio dos mandos de campo.

É possível assistir ao sorteio do mando de campo na Copa do Brasil através do canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todo o país. Outra opção é curtir no canal da CBF TV no Youtube, de graça e sem pagar nada.

Como funciona o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil

O sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil em 2022 é bem simples. Cinco desenhos de escudos do Corinthians e cinco desenhos do escudo do Flamengo serão colocados dentro de bolinhas. Depois, elas serão depositadas em um mesmo pote.

Assim que todas as dez bolinhas estiverem no pote, o apresentador do evento sorteará uma bolinha e, dessa maneira, qual escudo a bolinha apresentar, esta equipe vai decidir a volta em casa. Isto é, se a bolinha sorteada apresentar o emblema do Corinthians, por exemplo, aí o clube paulista jogará a segunda partida em casa.

O evento serve para deixar as chances de decidir em casa totalmente iguais. O evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil está agendada para 12 e 19 de outubro de 2022, ambas quartas-feiras, em jogos de ida e volta. Os horários ainda não foram definidos.

Os mandos de campo serão definidos pelo sorteio, enquanto os finalistas aguardam para saberem quem vai decidir em casa.

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de igualdade nas somas dos placares, a disputa de pênaltis é quem definirá o grande vencedor da temporada.

O Flamengo busca o quarto título, enquanto o Corinthians também quer o seu quarto.

