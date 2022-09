Valor da premiação da Copa do Brasil 2022: quanto ganha o campeão?

Ganhar a Copa do Brasil é muito mais do que levantar a taça ao fim da partida. Organizado pela CBF, a competição entrega ao campeão a taça em prata, o título na edição do torneio, medalhas douradas e o melhor: um prêmio milionário em dinheiro. Mas qual é o valor da premiação da Copa do Brasil 2022?

Valor da premiação da Copa do Brasil ao campeão

O campeão da Copa do Brasil em 2022 vai faturar R$ 60 milhões em premiação. Para o vice-campeão, o valor de R$ 25 milhões será entregue ao clube perdedor.

Disputada em jogos de ida e volta, a final da Copa do Brasil reúne duas equipes na briga pelo título da competição nacional do futebol. Ambos chegam até a decisão ao vencerem os seus jogos da semifinal.

Na final, o elenco que obter a vantagem no placar entre os dois confrontos será o vencedor da edição, levando para casa o troféu em prata com as alças, medalhas de ouro entregues aos jogadores, o título da temporada e o valor da premiação da Copa do Brasil.

O valor é entregue pela própria CBF aos participantes como forma de recompensa por disputarem a edição. Em cada nova etapa que os times avançam, um novo valor é entregue aos clubes.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

Quem são os finalistas da Copa do Brasil?

Disputam a semifinal da Copa do Brasil as equipes de Flamengo, São Paulo, Fluminense e São Paulo, ou seja, apenas dois destes serão os finalistas da edição.

De um lado, Flamengo e São Paulo terão a chance de disputarem a decisão pelo título. Já no outro lado da chave, Fluminense e Corinthians terão de brigarem na partida de volta após empatarem na primeira partida da semifinal.

É possível que a final da Copa do Brasil seja um clássico paulista, entre São Paulo e Corinthians, ou até mesmo carioca, entre Fluminense e Flamengo.

Após a rodada de ida, chegou a hora de ver como ficou meu chaveamento! 🔗💥 🤩 Quem vai avançar para a #FinalCopaDoBrasil? pic.twitter.com/wIXlTq8N4M — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) August 25, 2022

Onde será a final da Copa do Brasil 2022?

Realizada por dois jogos, marcada para 12 e 19 de outubro, a final da Copa do Brasil ainda não tem horário ou local confirmado pela CBF. Isso porque os dois finalistas ainda não estão definidos e por isso resta saber onde são os mandos de campo da decisão.

O fato é que os mandos de campo na final da Copa do Brasil são definidos por sorteio, idealizado e organizado pela CBF em sua sede, no Rio de Janeiro. O evento do sorteio ainda não tem data marcada pela entidade assim como horário.

O sorteio decidirá quem vai disputar a partida de volta em casa na final da Copa do Brasil. Cinco desenhos do escudo do time A e cinco do escudo do time B são colocados dentro de bolinhas. Depois, estas mesmas bolinhas são depositadas em um mesmo pote onde o apresentador sorteará uma bolinha.

O escudo que for sorteado jogará o confronto de volta em casa.

