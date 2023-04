Quando será o sorteio das oitavas da copa do brasil 2023

Dezesseis equipes participam do sorteio das oitavas da Copa do Brasil, responsável por definir cada um dos oito confrontos na competição. Equipes como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético MG e Cruzeiro já estão confirmadas na próxima fase.

Que dia vai ser o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023?

O sorteio das oitavas da Copa do Brasil ainda não tem data definida, mas está previsto para o começo do mês de maio. Como manda a tradição, assim que os jogos da terceira fase terminam a CBF divulga as informações sobre o sorteio das oitavas.

A terceira fase chega ao fim na quinta-feira, 27 de abril. Até o momento, a entidade não se manifestou sobre a data. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com a presença de diretores e cartolas dos clubes classificados.

Não há regras no sorteio das oitavas da Copa do Brasil.

Como funciona o sorteio das oitavas?

Para chegar ao novo chaveamento, os nomes de 16 clubes são colocados dentro de "bolinhas" coloridas e inseridos em um mesmo pote.

Os times ocupam o mesmo pote porque o sorteio das oitavas não prevê nenhuma regra, ou seja, equipes do mesmo estado podem se enfrentar. A partir daí, o apresentador sorteia uma bolinha por vez, aí se formam os confrontos das oitavas de final.

Por fim, uma nova extração é feita para definir o mando de campo, isto é, evitar que clubes da mesma cidade joguem no mesmo dia.

Times classificados para as oitavas da Copa do Brasil 2023

Estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil os times Santos, América MG, Sport, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Athletico PR e Palmeiras. Restam quatro vagas a serem decididas.

Dezesseis times disputam as oitavas da competição mais democrática do país. Além de carimbar o passaporte para a etapa eliminatória, os elencos também faturam R$ 3,3 milhões como premiação.

Cada nova fase que o clube avança ele ganha um valor diferente da CBF.

Quando serão as oitavas de final da Copa do Brasil?

A CBF ainda não confirmou as datas dos jogos nas oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade só vai divulgar os dias e horários assim que os confrontos forem definidos.

Porém, de acordo com o jornalista Wellington Campos, especialista na cobertura da Seleção Brasileira, os jogos de ida vão acontecer na semana de 17 de maio, e a volta entre 31 do mesmo mês. Cada time contará com duas semanas de preparação para os embates.

Onde assistir o sorteio?

Embora ainda não tenha data, o torcedor vai poder assistir o sorteio da Copa do Brasil no SporTV ou no canal da CBF no Youtube e em outras plataformas da entidade ao vivo. Dá para acompanhar em qualquer lugar do país.

Já a CBF TV transmitirá o sorteio ao vivo no canal do Youtube, Facebook e no site oficial. É de graça para assistir em qualquer estado do Brasil.

