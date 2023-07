Quando vai ser o jogo do Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil 2023

Corinthians e São Paulo protagonizam o clássico Majestoso na semifinal da Copa do Brasil de 2023 e a data já está marcada. O jogo é de ida e será na Neo Química Arena, enquanto a volta vai ocorrer no Morumbi. Veja a programação.

Verifique os mandos de campo

Datas do jogo do Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil

O jogo de ida do Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil 2023 será na terça-feira, 25 de julho, na Neo Química Arena. Já a volta será no Estádio do Morumbi, na quarta-feira, 16 de agosto.

O Corinthians abre o duelo contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil em casa, na Neo Química Arena, na terça-feira, 25 de julho. O sorteio da CBF deu o mando de campo para o alvinegro no jogo de ida.

Os canais Sportv e Premiere e o serviço de streaming Prime Video são responsáveis pela transmissão.

JOGO DE IDA - Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil

Corinthians x São Paulo

Terça-feira, 25/07 às 21h30

Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Sportv, Premiere e Prime Video

JOGO DE VOLTA - Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil

São Paulo x Corinthians

Quarta-feira, 16/08 às 19h30

Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Sportv, Premiere e Prime Video

Relembre qual foi o último título do Timão

O que acontece em caso de empate?

Se a soma dos placares entre os dois jogos da semifinal terminar em empate, o regulamento da Copa do Brasil prevê que a cobrança de pênaltis determine o vencedor da partida.

Não há prorrogação na Copa do Brasil, assim como o critério de desempate do gol fora de casa foi extinto das regras pela CBF. Não importa se o time balançar as redes em casa ou fora, o valor é o mesmo.

A regra só não prevalece na primeira fase. Em caso de empate, estará classificado o clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes, ou seja, o time visitante. Todas as outras fases, da segunda até a final são definidas por penalidades em caso de igualdade.

Quem São Paulo ou Corinthians vão enfrentar na final?

O vencedor entre Corinthians e São Paulo vai jogar contra o Grêmio ou o Flamengo na final da Copa do Brasil. Assim como todas as outras etapas, a final também é disputada em ida e volta.

O Corinthians é o atual vice-campeão do torneio. No ano passado, passou pela Portuguesa, Santos, Atlético Goianiense e Fluminense, mas perdeu para o Flamengo nos pênaltis. Do outro lado, o São Paulo só alcançou a final da Copa do Brasil, uma vez, em 2000, quando foi derrotado pelo Cruzeiro em 2 a 1 na partida de volta.

Os dois deram o start na competição na terceira fase, passando para as oitavas de final, quartas e a semifinal. O Flamengo teve a mesma rota, mas o Grêmio, por vir da Série B no ano passado, estreou na primeira fase.