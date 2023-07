Sorteio da CBF definiu os mandos de campo da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Como ficou o mando de campo na semifinal da Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

O sorteio da CBF definiu o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil nesta segunda-feira, 17 de julho. Os quatro classificados jogam a última rodada da competição mais importante do calendário brasileiro. Confira as datas e todos os detalhes dos confrontos.

Mando de campo na semifinal da Copa do Brasil 2023

O sorteio da CBF definiu o mando de campo na semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Os jogos de ida serão dia 26 de julho e os de volta dia 16 de agosto.

O Corinthians derrotou o América Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil enquanto o São Paulo passou pelo Palmeiras. Agora, o clássico Majestoso coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol paulista em busca da vaga na final. O Timão passou por Remo, Atlético Mineiro e América. Já o Tricolor venceu o Ituano, Sport e Palmeiras.

Dois dos favoritos ao troféu e maiores campeões, Flamengo e o Grêmio, vão disputar a semifinal da Copa do Brasil em julho e agosto deste ano. Para chegar até aqui o Flamengo passou por Maringá, Fluminense e Athletico Paranaense. O Grêmio começou na primeira fase e derrotou Campinense, Ferroviário, ABC, Cruzeiro e Bahia nas quartas de final.

Veja como ficou o mando de campo:

Corinthians x São Paulo

Primeiro jogo vai ser na Neo Química Area, dia 26 de julho

Confronto de volta será no Morumbi , dia 16 de agosto

Grêmio x Flamengo

Primeira partida vai ser na Arena Grêmio, dia 26 de julho

Jogo de volta será no Maracanã, dia 16 de agosto

Veja a premiação da Copa do Brasil

Onde assistir a semifinal da Copa do Brasil?

A semifinal da Copa do Brasil será transmitida na Globo, Sportv, Premiere e na plataforma de streaming Amazon Prime Video, disponível apenas para assinantes em todo o país.

A Globo exibe os jogos às quartas à noite para diferentes estados do Brasil. Já o Sportv e o Premiere exibem os dois jogos em todo o país ao vivo, mas só em operadoras por assinatura. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode sintonizar na plataforma e acompanhar.

O Amazon Prime Video também tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Acesse www.primevideo.com e conheça os pacotes e como assistir ao vivo.

Quando é a final da Copa do Brasil 2023?

A CBF ainda não divulgou oficialmente a data da final da Copa do Brasil 2023, mas já há dois possíveis dias para o fim da disputa: 16 e 23 de setembro. A mídia especializada no assunto já cravou o período para a decisão.

Como a semifinal ainda será disputada, o local dos jogos de ida e volta ainda não estão definidos, pois cada finalista tem a oportunidade de jogar em sua casa pelo menos uma vez. Para isso será realizado mais um sorteio do mando de campo, evitando assim problemas de logísticas e garantindo a mesma chance para os dois clubes.

Os possíveis estádios para a final são: Maracanã, Arena do Grêmio, Morumbi e Neo Química Arena. Nesta edição, o prêmio é mais alto e o campeão vai levar R$ 70 milhões, enquanto o vice embolsa R$ 30 milhões.

No ano passado, a final entre Corinthians e Flamengo ocorreu em duas quartas-feira, sendo a primeira na Neo Química Arena, em Itaquera, enquanto a entrega do troféu foi no Maracanã, Rio de Janeiro. Na ocasião, os ingressos custaram de R$ 70 a mais de R$ 2 mil.