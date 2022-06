Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa do Brasil em 2022. Nesta fase, o torcedor poderá acompanhar o seu time do coração enfrentar até mesmo um rival do seu estado, como é o caso de Cruzeiro e Atlético Mineiro, em confronto jogado em ida e volta. Mas quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil oitavas de final 2022?

Quando vai ser o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022?

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 será na terça-feira, 7 de junho, a partir das 15h, pelo horário de Brasília. A sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai receber o evento com participação da imprensa e a presença garantida dos principais dirigentes e cartolas dos clubes.

Esta é a quarta fase da competição. É importante ressaltar também que não há gol fora de casa.

O sorteio das oitavas da Copa do Brasil coloca as 16 equipes dentro do mesmo pote. Não há restrições de acordo com o regulamento da CBF, ou seja, todas podem se enfrentar. Isso significa que é possível ter clássicos como Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, ou até mesmo Flamengo e Fluminense.

Após o sorteio dos confrontos, a CBF define também o mando de campo de cada duelo feito da mesma maneira, para saber quem joga a volta em casa e garante a vantagem. Em todas as fases o mando de campo é definido através de sorteio.

Onde assistir o sorteio das oitavas na Copa do Brasil?

O torcedor pode acompanhar o sorteio das oitavas na Copa do Brasil através do canal SporTV, site da CBF, ou nas redes sociais da entidade.

Pela TV paga, o SporTV exibe as emoções do sorteio ao vivo para todo o Brasil. Basta sintonizar em sua operadora de canais por assinatura e curtir as escolhas.

Para acompanhar de graça, o site da CBF está entre as opções. Para quem gosta de praticidade, os canais da CBF no Youtube e Facebook também exibem o sorteio na terça-feira totalmente de graça.

Times nas oitavas de final da Copa do Brasil

Dezesseis times vão disputar as oitavas de final na Copa do Brasil: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Cada uma das equipes superou o seu adversário na terceira fase em jogos de ida e volta. Ficaram pelo meio do caminho Juventude, RB Bragantino, Coritiba, Vila Nova e Cuiabá. As oitavas de final são disputadas em duas mãos, onde os oito vencedores seguem até as quartas e, depois, na semifinal com os quatro melhores.

Na fase inicial, Grêmio e Internacional foram derrotados e se despediram da competição.