Próximo jogo do Brasil: quem a Seleção vai enfrentar antes da Copa

Seleção venceu Coréia do Sul e Japão em amistosos no mês de junho, como forma de preparação para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encerrou a sua agenda de amistosos no mês de junho após vencer o Japão por 1 a 0 com gol de Neymar. Seguindo na preparação até a Copa do Mundo, marcado para novembro deste ano, os torcedores querem saber qual será o próximo jogo do Brasil para torcer em 2022 antes da disputa no Catar.

Próximo jogo do Brasil em 2022

O Brasil ainda não sabe quem vai enfrentar no seu próximo jogo na agenda de amistosos antes da Copa do Mundo no Catar.

Inicialmente, a Seleção enfrentaria a Argentina no sábado, dia 11 de junho, na cidade de Melbourne, na Austrália. Porém, a CBF anunciou o cancelamento do jogo durante a última convocação do técnico Tite para os jogos de junho. A desistência veio por parte dos argentinos.

Esta seria a terceira partida no Data FIFA do Brasil, encerrando a preparação do mês de junho

Agora, a CBF busca o adversário para o Brasil em amistoso no mês de setembro. A ideia inicial é a de que a equipe de Tite enfrente seleções da África. Porém, nada foi confirmado pela entidade ou por jogadores.

Seleção vai jogar contra Argentina em setembro

Lembra-se do jogo contra a Argentina nas Eliminatórias da Copa, que deveria ter sido realizado em 5 de setembro de 2021, mas foi cancelado ainda nos minutos inicias pela Anvisa? A Conmebol e a FIFA determinaram que a partida terá que ser realizada para cumprir o calendário.

Agora, a bola vai rolar entre as equipes em 22 de setembro de 2022, mas não valendo nada já que as duas seleções já estão classificadas para o Mundial da FIFA em novembro e dezembro.

Na ocasião, a Anvisa entrou dentro de campo e obrigou os jogadores argentinos a se retirarem de campo depois que não descumprirem os protocolos sanitários da agência, no combate à Covid-19 durante a pandemia.

O confronto ainda não tem local, mas CBF e a AFA disputam para saber onde deverá ocorrer o confronto.