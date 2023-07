Quantas Copa do Brasil o Grêmio tem na história?

Não há dúvidas de que o Grêmio é um dos mais tradicionais clubes do Brasil. Na Copa do Brasil o elenco figura como o segundo maior campeão de todos os tempos, atrás só do Cruzeiro. Relembre a história do Tricolor de Porto Alegre e saiba quantos títulos o time tem.

O Grêmio ganhou quantas vezes a Copa do Brasil?

O Grêmio tem cinco títulos da Copa do Brasil conquistados em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. O time gaúcho é o segundo maior vencedor do torneio, atrás do Cruzeiro com seis taças na lista de maiores campeões.

Além da Copa do Brasil, o Tricolor também já venceu três Libertadores, duas Recopas e dois brasileiros, integrando o quadro de grandes equipes do futebol brasileiro.

Mas como foram as conquistas do Grêmio na Copa do Brasil? Vamos relembrar.

Grêmio primeiro campeão da Copa do Brasil em 1989

Em 1989, a primeira edição da Copa do Brasil foi disputada entre trinta e duas seleções, incluindo o Grêmio que carimbou o seu passaporte por ser campeão estadual na temporada passada.

Com o sistema completamente diferente do que conhecemos hoje, o Imortal estreou contra o Ibiraçu, do Espírito Santo, com goleada (6x1 no agregado) na primeira fase. Para as oitavas, superou facilmente o Mixto, do Mato Grosso (6x0) enquanto nas quartas de final passou pelo Bahia (3x0 no agregado).

O desafio da semifinal foi contra o Flamengo. O time carioca conseguiu empatar no primeiro confronto, mas o Grêmio respondeu na volta (8x3 no agregado) com direito a goleada de seis gols.

Na final da primeira edição da Copa do Brasil, Grêmio e Sport se enfrentaram. Na Ilha do Retiro, em agosto de 1989, os dois não saíram do zero a zero enquanto na volta, em Porto Alegre, o Tricolor levou a melhor por 2 x 1, gols de Assis e Cuca, enquanto Mazarópi descontou.

Campeão da Copa do Brasil em 1994 foi o Grêmio

Cinco anos depois, o Grêmio conquistou o bicampeonato na Copa do Brasil, carimbando a vaga também por ser campeão estadual no ano anterior.

Estreou com triunfo na primeira fase contra o Criciúma (4x3 no agregado), enquanto nas oitavas de final esbarrou no Corinthians, em duelo complexo. A vitória no primeiro jogo colocou o Imortal na frente, enquanto o empate na volta deixou torcedores do clube azul nervosos (4x2 no agregado).

Nas quartas de final o Tricolor ganhou do Vitória (2x0 no agregado) nos dois embates e, na semifinal, passou pelo Vasco (2x1 no agregado).

Em agosto de 1994, Ceará e Grêmio entraram em campo para brigarem pela tão desejada taça. No primeiro jogo nenhum deles marcou, mantendo em aberto para a segunda partida. Com gol de Nildo, o Grêmio Foot-Ball garantiu o título da Copa do Brasil naquele ano por 1 x 0.

Grêmio campeão da Copa do Brasil em 1997

No ano de 1997, o Grêmio pode soltar o grito de campeão da Copa do Brasil mais uma vez. O caminho não foi nada fácil, mas o clube de Porto Alegre driblou os adversários com muita qualidade e maestria.

O primeiro rival a despachar foi o Fortaleza na primeira fase (6x3 no agregado), passando para a Portuguesa, de São Paulo, nas oitavas de final (3x2 no agregado). Para as quartas de final, cruzou com o novato Vitória e, depois de um confronto complexo, avançou de fase (5x3 no agregado).

Na semifinal, foi a vez de jogar contra o Corinthians. Ganhou no primeiro jogo, mas empatou o segundo (3x2 no agregado), o que quase lhe causou ficar fora da decisão.

Em 20 de maio de 1997, Grêmio e Flamengo entraram em campo no Olímpico, em Porto Alegre, para disputarem a final da competição da CBF, mas nenhum dos dois abriu o placar. Em 22 de maio, no Maracanã, os dois se reencontraram para a segunda partida onde, por 2 x 2, o Tricolor ficou com a taça pelo critério do gol fora de casa.

João Antônio abriu o placar para os visitantes, Lucio empatou e Romário virou o jogo para os anfitriões. Com 34 do segundo tempo no relógio, Carlos Miguel deixou tudo igual.

Grêmio tetracampeão da Copa do Brasil em 2001

Quatro anos depois, o Grêmio levantou a sua quarta taça da Copa do Brasil. O time gaúcho passou muito bem por todas as fases, incluindo a final.

Na primeira fase, contra o Vila Nova, perdeu a primeira partida mas garantiu a vantagem na volta (6x4 no agregado) enquanto na segunda fase eliminou o Santa Cruz (3x2 no agregado) e nas oitavas de final facilmente o Fluminense (1x0 no agregado).

Para as quartas de final, o Tricolor esbarrou no São Paulo, forte adversário. Ganhou o primeiro confronto e, na volta, goleou o rival (6x4 no agregado), formando uma das melhores partidas da edição. Para a semifinal derrotou o Coritiba nos dois jogos (4x1 no agregado) sem problemas.

Em 10 de junho de 2001 as equipes de Grêmio e Corinthians entraram em campo para brigarem pela final. Luís Mário marcou os dois para os anfitriões, em Porto Alegre, enquanto Marcelinho Carioca e Muller empataram.

Na volta, no Morumbi, Marinho abriu o placar para os visitantes, Zinho ampliou e, na reta final, Ewerthon descontou para o Corinthians. Faltando minutos para o fim, Marcelinho Paraíba marcou o terceiro gol para fechar em 3 x 1 e o quinto título do clube.

Grêmio é o vencedor da Copa do Brasil em 2016

Pela quinta vez em sua história, o Grêmio levantou a taça mais desejada do futebol brasileiro. Em 2016, sob o comando de Renato Gaúcho, o time de Porto Alegre estreou como grande favorito.

Nas oitavas de final superou o Athletico Paranaense nos pênaltis após o empate nos dois confrontos. Para as quartas de final, encontrou o Palmeiras e, de maneira surpreendente, derrotou o favorito e avançou para a próxima etapa da competição (3x2 no agregado).

Para a semifinal, foi a vez de duelar contra o Cruzeiro. Ganhou o primeiro jogo e, na volta, nenhum dos jogadores dos times marcou (2x0 no agregado).

Classificado para a final, foi a vez de jogar contra o Atlético Mineiro. No Mineirão, o primeiro jogo contou com a vitória do Grêmio por 3 x 1, gols de Pedro Rocha e Everton Cebolinha, enquanto Gabriel Costa descontou.

Na partida de volta, os dois empataram em 1 x 1, gols de Bolaños e Cazares. Com a vantagem do primeiro confronto, o Tricolor levantou a taça.

Tricolor Gaúcho busca o sexto título em 2023

O Grêmio busca o sexto título da Copa do Brasil em 2023. Com uma campanha impecável, o grupo gaúcho alcançou a semifinal e, contra o Flamengo, vai brigar pela vaga na decisão.

Diferente dos outros três clubes, o Tricolor de Porto Alegre estreou na primeira fase porque subiu da segunda para a primeira divisão e, por isso, tem que começar a jogar do início. Superou o Campinense, passou pelo Ferroviário e ganhou do ABC na terceira fase.

Nas oitavas de final, o Grêmio ganhou do Cruzeiro e, nas quartas, do Bahia. Terá que driblar o atual campeão do torneio para chegar até a decisão pela primeira vez após três anos.

