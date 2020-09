Quarta Fase da Copa do Brasil: saiba onde assistir seu time

Enquanto Juventude e CRB abrem os confrontos de hoje, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), Vasco e Botafogo fazem a partida mais esperada da Quarta Fase da competição, às 19h, no Nilton Santos (RJ).