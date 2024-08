Que horas é o jogo do Corinthians hoje contra o Juventude na Copa do Brasil?

Que horas é o jogo do Corinthians hoje contra o Juventude na Copa do Brasil?

Tem jogo do Corinthians hoje, 29 de agosto, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, com transmissão do Premiere e SporTV. O adversário desta quinta-feira é o Juventude e o palco do confronto é a Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para saber que horas é o jogo e onde assistir, confira a seguir.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians neste 29 de agosto vai começar às 20h, pelo horário de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

>> Quantas vezes o Corinthians foi campeão brasileiro

Escalação do Juventude x Corinthians

Escalação do Juventude deve contar com Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.

Já a escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho),Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bid); José Martínez, Raniele e Igor Coronado; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil