Que horas é o jogo do Flamengo e Atlético MG hoje (13/7)

Vai começar a decisão na Copa do Brasil! Que horas é o jogo do Flamengo hoje? O elenco carioca recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 13/07, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta nas oitavas de final. Com transmissão na TV aberta de graça, confira onde assistir o jogo de hoje.

Quem vencer está classificado para a próxima fase da competição.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília. A Globo, SporTV e o Premiere transmitem o jogo do Flamengo e Atlético MG hoje na Copa do Brasil, nesta quarta-feira.

Para a alegria dos torcedores, a Globo, na TV aberta, vai passar o jogo em todos os estados do Brasil, menos para SP e PR. A narração vai ser de Luis Roberto com comentários de Caio Ribeiro, Júnior e Sandro Meira Ricci.

Para quem não pode assistir no canal aberto, a opção é SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o Globo Play retransmite o jogo para o aplicativo do celular, tablet e computador.

Que horas é o jogo do Flamengo e Atlético MG hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo (Menos SP e PR), SporTV e Premiere

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Escalação do jogo do Flamengo e Atlético MG hoje

Bruno Henrique não pode mais jogar na temporada, enquanto Rodrigo Caio segue fora para o técnico Dorival Junior por lesão.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Dodô, com covid-19, é a única baixa para o técnico Antonio Mohamed.

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Otávio, Nacho, Zaracho; Eduardo Vargas e Hulk.

Cenários para classificação de Flamengo e Atlético na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro tem a vantagem no jogo desta quarta-feira. No primeiro confronto, o Galo superou o Flamengo no Estádio do Mineirão por 2 a 1, com gols de Hulk e Ademir. Lázaro descontou em favor do Rubro-Negro.

Para se classificar, o Galo só precisa de um empate por qualquer placar ou até mesmo a vitória, mantendo o gol de diferença diante do rival.

Do outro lado, o Flamengo tem que ganhar do Atlético nesta quarta por 2 gols ou mais na diferença, superando o resultado no agregado. Por isso, deve manter a escalação completa.

Confira os momentos do jogo de ida na Copa do Brasil.