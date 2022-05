Confira o horário e onde assistir o jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipe carioca enfrenta o Vila Nova nesta quarta-feira, 11 de maio, pela terceira fase da Copa do Brasil; no primeiro jogo, o Fluminense venceu por 3 a 2

Que horas é o jogo do Fluminense hoje ao vivo na Copa do Brasil (11/05)

Copa do Brasil

O Fluminense enfrenta o Vila Nova nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, disputando no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. No primeiro encontro, o Flu venceu por 3 a 2 o time goiano. Agora, saiba que horas é o jogo do Fluminense hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje ao vivo?

O jogo do Fluminense hoje, quarta-feira em 11 de maio, vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O espaço tem capacidade para receber 50 mil espectadores. Nesta quarta, o local promete estar cheio com torcedores tricolores e também do time anfitrião, já que está em sua casa.

A transmissão do jogo da Copa do Brasil hoje vai começar às nove e meia da noite pelo horário de Brasília. Porém, alguns estados brasileiros possuem horários diferentes e, por esse motivo, o torcedor deve ficar atento se mora em cidades no Acre, Roraima, Rondônia ou até Amazonas.

No primeiro jogo da terceira fase, o Fluminense levou a melhor por 3 a 2 jogando no Rio. Agora, só precisa de um empate para avançar até as oitavas.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo vai ser na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal da Globo, disponível na TV aberta, é quem vai exibir para os estados de RJ, ES, GO, PI, RN e PB, o jogo do Fluminense hoje de graça. A narração vai ser de Luís Roberto com comentários de Júnior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

O canal do SporTV também vai exibir o confronto desta noite, porém apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, dependendo do pacote de cada torcedor. A narração vai ser de Renata Silveira e comentários de Fábio Junior, PVC e PC Oliveira.

O Premiere, pay-per-view, retransmite as imagens da partida tanto pelo canal como também de maneira online através do aplicativo, tablets, computador e smart TV.