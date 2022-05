No primeiro confronto, o Fluminense ganhou por 3 a 2 jogando no Rio de Janeiro pela terceira fase da Copa do Brasil

Jogo do Fluminense hoje onde vai passar a Copa do Brasil e horário (11/5)

Vale a classificação para as oitavas da Copa do Brasil! O Fluminense visita o Vila Nova nesta quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase. Saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Jogo do Fluminense hoje onde vai passar ao vivo?

O jogo do Fluminense hoje vai passar na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Com transmissão para os estados RJ, ES, GO, PI, RN e PB, a Globo exibe ao vivo a Copa do Brasil com narração de Luis Roberto e comentários de Roger.

Outra opção é o SporTV 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, para acompanhar e curtir os lances.

Já o Premiere, pay-per-view, está disponível no formato de canais da TV paga. Entretanto, a plataforma também dispõe as imagens através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do Vila Nova x Fluminense hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e Premiere

+ Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Escalações do jogo do Vila Nova x Fluminense:

Tony e Diego são desfalques.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex da Silva, Rafael Donato, Renato, Collaço; Arthur, Ralf, Dyego, Matheuzinho; Andrade e Daniel Amorim. Técnico: Higo

Felipe Melo e Luan são baixas aos visitantes.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Nino, David Braz, Samuel Xavier, Pineida; Yago, Wellington, Nathan; Ganso, Luis Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Vila Nova x Fluminense na Copa do Brasil

O Vila Nova marcou dois gols no primeiro jogo da terceira fase. Porém, ficou atrás no placar e por isso tem a obrigação de fazer dois ou mais gols se quiser a classificação na Copa do Brasil. O elenco goiano faz uma temporada regular na Série B, ocupando a 13ª posição.

Do outro lado, o Fluminense tem bons resultados desde que Fernando Diniz assumiu o cargo de treinador. No fim de semana empatou com o Palmeiras, enquanto luta na Sul-Americana pela classificação. Na Copa do Brasil, estreou com vitória diante do Vila Nova na terceira fase e, por isso, tem que garantir somente um empate para avançar até as oitavas.

Retrospecto de Vila Nova x Fluminense

O último encontro de Vila Nova e Fluminense aconteceu em 19 de abril de 2022, na temporada atual, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil.

Por 3 a 2, o tricolor carioca levou a melhor e garantiu a vantagem na disputa com gols de Fred, Cano e Ganso. Já Rafael Donato e Dyego descontaram.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.