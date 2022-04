Confira o horário do jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Que horas é o jogo do Fluminense hoje na Copa do Brasil (19/04)

O Fluminense recebe o Vila Nova nesta terça-feira, 19 de abril, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer a partida garante a vantagem para o confronto de volta na terceira fase. Dessa maneira, saiba onde assistir e que horas é o jogo do Fluminense hoje.

O jogo do Fluminense hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília.

Nesta terça-feira, 19 de abril, o embate entre Fluminense e Vila Nova é válido pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil em 2022. Disputada em duas mãos, quem ganhar hoje tem a vantagem para o segundo confronto.

É importante ressaltar que gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate na Copa do Brasil. A CBF optou por retirar a ordem do regulamento e, por isso, marcações em casa e fora possuem o mesmo valor para as equipes.

Horas: 21h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Onde assistir Fluminense x Vila Nova hoje?

O jogo do Fluminense e Vila Nova hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, pay-per-view, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O duelo vai ser transmitido para todos os estados do Brasil ao vivo. Porém, o canal SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Isso significa que apenas assinantes terão acesso pela televisão.

Outra opção é o Premiere, para quem gosta de assistir online. A plataforma está disponível tanto no site (www.premiere.globo.com) pelos valores de até R$49,90 ou R$89,90. Porém, se você é assinante da TV paga, pode pagar o valor extra e assistir em canais próprios do Premiere aos jogos da Copa do Brasil.

Assinantes do GloboPlay também tem o direito de assistir o jogo de hoje. Se você tem o serviço de streaming e possui o Premiere no seu pacote, então pode acompanhar no aplicativo, computador, tablets ou até SmarTV ao vivo.

Fluminense na Copa do Brasil em 2022

O time do Fluminense estreia nesta terça-feira na Copa do Brasil. O grupo carioca não disputou as fases anteriores na temporada porque sua posição no Ranking da CBF só permite que o elenco integre a competição a partir da terceira fase.

Por isso, a equipe procura manter o bom desempenho em campo para abrir vantagem logo no primeiro confronto e então apenas confirmar a vaga nas oitavas de final no jogo de volta.

Do outro lado, o Vila Nova venceu o Rio Branco na primeira fase e o Guarani na segunda.

