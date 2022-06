Elenco alviverde enfrenta o São Paulo pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, com transmissão exclusiva

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil (23/06)

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil? O alviverde enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (22/06), no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, pelo confronto de ida nas oitavas de final da competição. Quem vencer garante a vantagem para o jogo da volta. Onde assistir o jogo e o horário você confere a seguir.

No Choque Rei, os times buscam a vitória para abrirem vantagem na conquista da classificação até a próxima fase.

O Palmeiras venceu o São Paulo na última segunda-feira, pelo Brasileirão, por 2×1, com gol de Murilo no finalzinho do segundo tempo.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje?

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje x São Paulo a partir das 20h, pelo horário de Brasília. Com exclusividade, o Amazon Prime Video, serviço de streaming, é quem transmite o jogo do Palmeiras hoje ao vivo na Copa do Brasil.

O torcedor pode assinar o Amazon Prime Video na plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV, além do site oficial (www.primevideo.com).

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir São Paulo x Palmeiras: Amazon Prime

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Como estão São Paulo e Palmeiras na temporada?

O elenco do São Paulo perdeu o clássico na última segunda-feira para o alviverde na décima terceira rodada do Brasileirão, com derrota no finalzinho do jogo. Ocupando a 9ª posição da tabela com 18 pontos, contabiliza quatro vitórias, seis empates e três derrotas.

Na Copa do Brasil passou pelo Campinense, Manaus e no Juventude pela terceira fase. Já na Sul-Americana se garantiu nas oitavas para enfrentar o Universidad Católica, do Chile.

O Palmeiras, por outro lado, tem o favoritismo do seu lado nesta quinta-feira. Depois de vencer o clássico na última rodada do Brasileirão, o Verdão garantiu-se na liderança da classificação com 28 pontos, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota somente para o Ceará, no início da temporada. Para chegar até aqui o alviverde passou pelo Juazeirense apenas.

Na Libertadores, o grupo de Abel Ferreira passou em primeiro lugar no grupo A para enfrentar o Cerro Porteño nas oitavas de final na temporada.

Possíveis escalações de São Paulo x Palmeiras

O técnico do tricolor, Rogério Ceni, tem muitos jogadores indisponíveis por lesões neste momento. Aparecerem no departamento médico Gabriel Sara, Nikão, Talles, Andrés Colorado, Alisson, Luan, Caio e Wallace.

Ceni deve utilizar uma formação parecida com a do último jogo do Brasileirão.

Possível São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Arboleda, Léo Pelé, Rafinha (Reinaldo); Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.

O principal desfalque de Abel Ferreira é Raphael Veiga. Protagonista do meio de campo do alviverde, o atleta vem se recuperando de lesão na coxa, sendo dúvida para o clássico desta quinta-feira.

Além disso, Jaílson, Marcos Rocha, e Jorge, todos lesionados, também não podem jogar.

Provável Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Mayke; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Jogos da Copa do Brasil hoje

As oitavas de final apresentam dois jogos da Copa do Brasil hoje. Pela primeira rodada, dezesseis equipes entram em campo por oito confrontos decisivos, onde consequentemente apenas oito times avançam para as quartas de final.

O duelo entre América Mineiro e Botafogo será realizado em 30 de junho de 2022, na quinta-feira que vem, com transmissão do SporTV e Premiere, pay-per-view.

Confira todos os jogos de hoje na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e onde assistir cada um deles.

Fluminense x Cruzeiro – 19h – SporTV e Premiere

São Paulo x Palmeiras – 20h – Amazon Prime Video