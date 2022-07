Saiba qual vai ser o próximo jogo do Brasil no vôlei masculino. Foto: Reprodução / Divulgação/ VolleyballWorld

Seleção Brasileira do Vôlei Masculino vai jogar contra os Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações

Próximo jogo do Brasil Vôlei Masculino é contra EUA nas quartas

Próximo jogo do Brasil Vôlei Masculino é contra EUA nas quartas

A fase eliminatória vai começar na Liga das Nações! O torcedor quer saber qual é o próximo jogo do Brasil Vôlei Masculino para ficar de olho e não perder nenhum lance. As quartas de final serão realizadas entre 20 e 21 de julho, em Bologna, na Itália, com transmissão na TV para todo o país. Confira o chaveamento e saiba qual pode ser o caminho da Seleção.

Próximo jogo do Brasil Vôlei Masculino na Liga das Nações

O próximo jogo do Brasil Vôlei Masculino vai ser contra os Estados Unidos pelas quartas de final da Liga das Nações 2022, no dia 20 de julho, quarta-feira, a partir das 09h (horário de Brasília).

A partida será realizada na cidade de Bologna, na Itália. As sedes foram escolhidas pela própria organização da VFL Nations League, responsável pelo evento de vôlei na temporada.

A equipe brasileira terminou em sexto lugar na classificação da Liga das Nações com 24 pontos, colecionando oito vitórias na primeira fase. O time de Renan Dal Zotto venceu Japão, França, Canadá, Alemanha, Bulgária, Irã, Austrália, Sérvia e Eslovênia.

Se vencer as quartas de final, avança para a semifinal e quem sabe a final.

Brasil x Estados Unidos – Quartas de final

Quarta-feira, 20 de julho de 2022, em Bologna, na Itália – 13h, Horário de Brasília (SporTV 2)

Chaveamento da Liga das Nações no Vôlei Masculino 2022

Oito equipes disputam as quartãs de final da Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil, comandado pelo técnico Renan Dal Zotto, tem pela frente os Estados Unidos, a equipe favorita na competição.

A Seleção é a atual campeã do torneio, buscando o bicampeonato este ano. No ano passado, a equipe foi eliminada na semifinal pela Rússia, pelas Olimpíadas de Tóquio.

O chaveamento da Liga das Nações no vôlei masculino segue a seguinte forma: o vencedor de Brasil e Estados Unidos vai jogar contra Polônia ou Irã. Do outro lado, quem ganhar entre Itália x Holanda enfrenta o França ou Japão na semifinal.

Confira o chaveamento completo a seguir.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos x Brasil (1)- Quarta-feira, 20/07 às 13h

Itália x Holanda (2) – Quarta-feira, 20/07 às 16h

França x Japão (3) – Quinta-feira, 21/07 às 13h

Polônia x Irã (4) – Quinta-feira, 21/07 às 16h

SEMIFINAL:

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 4 – Sábado, 23/07 às 13h

Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 3 – Sábado, 23/07 às 16h

FINAL:

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 13h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 16h

Classificação final Liga das Nações no Vôlei Masculino

Com dezesseis equipes na disputa, somente oito avançam para as quartas de final da Liga das Nações no vôlei masculino.

A Itália conquistou a liderança da classificação com 31 pontos, enquanto Polônia, Estados Unidos, França, Japão, Brasil, Irã e Holanda se classificaram também.

1 Itália – 31 pontos

2 Polônia – 31 pontos

3 Estados Unidos – 27 pontos

4 França – 28 pontos

5 Japão – 27 pontos

6 Brasil – 24 pontos

7 Irã – 20 pontos

8 Holanda – 17 pontos

9 Argentina – 18 pontos

10 Eslovênia – 15 pontos

11 Sérvia – 14 pontos

12 Alemanha – 10 pontos

13 China – 9 pontos

14 Bulgária – 9 pontos

15 Canadá – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos

Leia também: Próximo jogo de Vôlei Feminino: Brasil enfrenta Japão nas quartas