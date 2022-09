Que horas vai ser o jogo do Flamengo x São Paulo hoje, quarta (14/9)

No primeiro confronto da semifinal, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi

No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo recebe o São Paulo nesta quarta, 14 de setembro, para a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil. Que horas vai ser o jogo do Flamengo vai ser às 21h30 (horário de brasília), com transmissão para todo o país. Todas as informações que você precisa saber esta no texto a seguir.

O Flamengo só precisa de um empate para se classificar até a final. Já o Tricolor tem que fazer dois gols para empatar ou três para avançar até a decisão.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil começa às 21h30, nove e meia da noite (horário de Brasília), diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão na Globo, SporTV e Premiere para todo o país.

Pela TV aberta, o canal da Globo é o grande responsável por exibir todas as emoções da decisão nesta quarta-feira, disponível para todos os estados do Brasil no canal principal e afiliadas. Luís Roberto narra a partida, enquanto Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci comentam.

Para o torcedor que já está acostumado a acompanhar através da TV fechada, os canais do SporTV e Premiere também exibem a partida nesta quarta, com transmissão para todo o Brasil. Basta sintonizar através das operadoras de TV por assinatura na programação.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, de graça e ao vivo. O aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV está disponível para todos os usuários. No entanto, é necessário se cadastrar na Conta Globo.

Arbitragem Flamengo x São Paulo:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA)

Quatro Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Quinto Árbitro: Andrea Izaura Maffra Marcelino

Analista de Campo: Jose Carlos Santiago Andrade

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

AVAR: Flavio Gomes Barroca

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro

Melhores momentos de São Paulo x Flamengo

O Flamengo tem a vantagem na semifinal da Copa do Brasil depois de vencer a primeira partida por 3 a 1, no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Em 24 de agosto, o São Paulo recebeu o Flamengo na quarta-feira para disputar o jogo de ida da competição. João Gomes abriu o placar com apenas 12 minutos no primeiro tempo, dando a vantagem no placar para os visitantes.

Já no segundo tempo, Gabriel Barbosa ampliou para o grupo carioca com 22 minutos, enquanto Rodrigo Nestor diminuiu o resultado aos 34 minutos da partida. Para finalizar, Everton Cebolinha ampliou para três gols nos acréscimos.

Confira como foi a partida de ida na semifinal da Copa do Brasil.

Qual a data da final da Copa do Brasil 2022

Flamengo ou São Paulo vão disputar a final da Copa do Brasil diante de Corinthians ou Fluminense, dependendo do resultado da semifinal no outro lado da chave.

As datas ainda não estão confirmadas, mas segundo o calendário da CBF disponível no site oficial, ambos os jogos devem acontecer em 12 e 19 de outubro, quarta-feira. Além disso, os locais também não estão confirmados já que dependem do resultado dos vencedores.

O sorteio do mando de campo, realizado pela CBF, é quem vai definir quem vai decidir em casa na partida de volta da final na Copa do Brasil.

Lembre-se que não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai decidir quem é o campeão.

