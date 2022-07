Chaveamento da Copa do Brasil 2022: calendários de jogos das quartas

Estão definidos os jogos das quartas de final e o chaveamento da Copa do Brasil 2022 até a final! Através de sorteio nesta terça-feira, 19 de julho, a CBF determinou os quatro confrontos e o caminho de cada elenco até a final, com destaque para o encontro de Flamengo e Athletico PR. Confira todas as datas e qual é o chaveamento da competição no texto a seguir.

Como ficou o Chaveamento da Copa do Brasil 2022 quartas de final

Prepare o coração torcedor, porque as quartas de final da Copa do Brasil reservam grandes emoções e muita disputa em campo! Em sorteio realizado nesta terça-feira, 19 de julho, a CBF definiu todos os confrontos das quartas de final e o chaveamento da Copa do Brasil 2022, o caminho de cada equipe até a final.

O destaque vai para o duelo entre Flamengo e Athletico PR, enquanto o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense. Já o São Paulo, que deixou o Verdão para trás, vai buscar o título inédito contra o América MG.

Os jogos de ida nas quartas de final estão marcados para os dias 27 e 28 de julho, enquanto os de volta acontecerão em 17 e 18 de agosto de 2022. Os mandos de campo também foram definidos.

Confira a seguir os jogos das quartas de final e o chaveamento da Copa do Brasil 2022. (TIMES DA DIREITA DECIDEM EM CASA)

QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Atlético GO x Corinthians (1)

Fortaleza x Fluminense (2)

São Paulo x América MG (3)

Flamengo x Athletico PR (4)

CHAVEAMENTO ATÉ A SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Premiação da Copa do Brasil 2022

Os times que avançarem para as semifinais vão ganhar uma premiação de R$8 milhões. O valor é pago pela CBF como forma de recompensa na temporada.

Times que disputam a competição desde a primeira fase faturam muito mais do que os que estrearam na terceira fase, como é o caso do São Paulo, somando até aqui R$11,570 milhões. Já Flamengo e Corinthians, por exemplo, ganharam R$8,8 milhões.

O clube que se classifica para a final da Copa do Brasil garante R$25 milhões, prêmio entregue ao vice-campeão da temporada. O vencedor leva 60 milhões de reais.

Confira a premiação completa em todas as fases da Copa do Brasil 2022.

1ª fase (80 clubes) – R$1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$620 mil ao grupo III

2ª fase (40 clubes) – R$1,5 milhão ao grupo I / R$1 milhão e R$190 mil ao grupo II / R$750 mil ao grupo III

3ª fase (32 clubes) – R$1,9 milhão

Oitavas de final – R$3 milhões

Quartas de final – R$3,9 milhões

Semifinal – R$8 milhões

Campeão – R$60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil 2022?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. O critério de desempate não é mais utilizado pela CBF desde 2018, quando optou por retira-lo do regulamento da competição. Os gols marcados dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para as equipes.

Em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa de pênaltis é realizada até dez minutos após o fim do segundo tempo da partida de volta, ou seja, não tem prorrogação na Copa do Brasil. Os jogadores são escolhidos e quem marcar mais gols é o vencedor.

Em 2018, a regra foi excluída pela CBF, mas naquele mesmo ano nenhuma etapa da competição sofreu alteração, ou seja, o modelo continuou o mesmo.

Onde assistir as quartas de final da Copa do Brasil 2022?

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil possuem transmissão dos canais Globo, SporTV, Premiere e do serviço de streaming Amazon Prime Video, disponível somente para assinantes.

Pela TV aberta, o canal da Globo é o responsável pelos direitos de transmissão. A emissora exibe até dois jogos por rodada sempre na quarta-feira, no horário das 21h30, pelo horário de Brasília.

Já na televisão fechada, os canais do SporTV e Premiere exibem todos os jogos das quartas de final, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view Premiere, entretanto, só pode ser assinado por valor extra na mensalidade.

Online, o streaming Globo Play é responsável por retransmitir a transmissão dos canais Globo, enquanto o Amazon Prime Video exibe até um jogo por dia na Copa do Brasil somente aos assinantes, disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

+ Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil