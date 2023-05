Quem o Corinthians pegou nas oitavas da Copa do Brasil 2023

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians já sabe quem vai enfrentar. O sorteio da CBF na tarde desta terça-feira, 02 de maio, definiu o caminho das dezesseis equipes na competição mais democrática do futebol.

Adversário do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians vai jogar contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo será o mandante do jogo de ida, enquanto o Timão vai decidir em casa.

Os jogos da primeira rodada nas oitavas de final da Copa do Brasil estão marcados para a semana de 17 de maio, ida, enquanto a volta será disputada em 31 do mesmo mês.

O último jogo entre os dois foi em 13 de novembro do ano passado, na última rodada do Brasileirão com vitória do Galo por 1 a 0. São 107 duelos já disputados, com vantagem do Timão em 41 vitórias, 28 empates e 38 aos mineiros, de acordo com dados do portal Meu Timão.

PRIMEIRO JOGO DAS OITAVAS:

Atlético MG x Corinthians (16, 17 ou 18 de maio)

Estádio do Mineirão / Estádio Independência

SEGUNDO JOGO DAS OITAVAS:

Corinthians x Atlético MG (30, 31 ou 01 de junho)

Neo Química Arena

Assim como o seu adversário Atlético, o Corinthians também estreou na terceira fase da Copa do Brasil. O elenco garantiu a vantagem porque terminou bem colocado no Brasileirão da temporada passada, com a classificação para a Libertadores.

Na terceira fase, o Remo ganhou o jogo de ida contra o Corinthians por 2 a 0, no Pará. Para o jogo de volta, sob o comando de Cuca, o alvinegro levou a melhor nos pênaltis após empatar por 2 a 0 no tempo regular.

Na temporada passada, o clube alcançou a final mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo.

+ veja os mandos de campo na Copa do Brasil

Quantos títulos da Copa do Brasil o Timão tem?

O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil. Este ano, o Timão busca o tetracampeonato na competição mais importante do futebol brasileiro.

O elenco alvinegro levantou a taça nos anos de 1995, 2002 e 2009. No primeiro ano derrotou o Grêmio na final, enquanto em 2002 Brasiliense nos dois jogos.

Por fim, em 2009, foi a vez de ganhar do Internacional. No ano passado, em 2022, o Timão chegou na final contra o Flamengo, mas foi derrotado nos pênaltis e precisou se contentar com a medalha de prata.

