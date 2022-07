Tudo o que o torcedor rubro-negro quer saber neste momento é quem o Flamengo vai pegar na Copa do Brasil pelas quartas de final. De virada, o elenco carioca venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 na última quarta-feira, 13/07, com dois gols de Arrascaeta no Maracanã. Agora, o Flamengo espera para saber quem vai enfrentar nas quartas de final pela temporada.

Quem o Flamengo vai pegar na Copa do Brasil das quartas de final 2022?

O Flamengo ainda não sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque o sorteio que define os confrontos será realizado na terça-feira, 19 de julho, às 13h30 (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro.

No entanto, o Flamengo já sabe quem pode enfrentar nas quartas. Também estão classificados Corinthians, Athletico PR, Fluminense, Atlético GO e Fortaleza.

Além dos jogos das quartas de final, o sorteio também vai decidir o chaveamento até a final da Copa do Brasil. Sem restrições, as equipes são colocadas no mesmo pote onde podem se enfrentar. Isso significa que a possibilidade do clássico Fla-Flu nas quartas de final da Copa do Brasil é real.

Ainda falta o resultado entre São Paulo e Palmeiras e América Mineiro contra o Botafogo. Os dois vencedores se juntam aos outros seis para a disputa acirrada.

Como vai ser às quartas de final da Copa do Brasil 2022?

As quartas da Copa do Brasil, a exemplo da fase anterior, também são disputadas em jogos de ida e volta. O sorteio da CBF define os confrontos, assim como o mando de campo.

Não há restrições no regulamento da CBF, todas as equipes podem se enfrentar nas quartas, onde clássicos regionais podem acontecer. Assim que o sorteio for realizado, as equipes conhecem o caminho até a grande final da Copa do Brasil na temporada.

As quartas de final serão jogadas em 27 e 28 de julho, ida, e 17 e 18 de agosto, na volta, com os horários a serem definidos pela CBF.

Onde assistir Flamengo nas quartas da Copa do Brasil 2022?

Além de saber quem o Flamengo vai pegar na Copa do Brasil, o torcedor também sabe onde pode assistir aos jogos da competição.

Os confrontos são transmitidos nos canais Globo, SporTV, Premiere, e nos serviços de streaming Globo Play e Amazon Prime Video.

Pela TV aberta, a Globo é a grande responsável por transmitir sempre às quartas, às 21h30, até dois jogos por rodada de acordo com cada estado. O torcedor não paga nada para assistir.

Para quem já está acostumado na TV paga, os canais do SporTV e Premiere estão disponíveis como opção. Para tornar-se membro, o torcedor deve entrar em contato com a sua operadora e assinar os programas.

Online, os streamings Globo Play e Amazon Prime disponibilizam as transmissões dos jogos da Copa do Brasil ao vivo. No entanto, só podem ser encontrados nos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV para assinantes.

Leia também: Quais times estão nas quartas da Copa do Brasil 2022