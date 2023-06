Oito equipes vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil 2023. Foto: Reprodução Cesar Greco Palmeiras / Rodrigo Coca Corinthians / Lucas Uebel Grêmio Flickr

Oito clubes disputam as quartas de final da Copa do Brasil na temporada

Quem passou na Copa do Brasil para as quartas de final 2023

Copa do Brasil

Oito vagas são distribuídas para as quartas de final da Copa do Brasil. O torcedor já sabe quem são os seis classificados, enquanto as duas últimas equipes serão conhecidas nesta quinta-feira, 01/06. Além da vaga, os clubes faturam uma premiação milionária.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Equipes das mais diferentes regiões brigam de igual para igual em todas as fases.

Quem se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Athletico PR, Bahia e Palmeiras estão classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o portal GE, os jogos das quartas serão em 05 e 12 de julho, ida e volta respectivamente

São Paulo, Sport, Flamengo e Fluminense decidem as últimas duas vagas na quinta-feira, 01 de junho.

Isso significa que Fortaleza, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, Botafogo, Internacional estão eliminados da Copa do Brasil.

Cruzeiro x Grêmio

Primeiro jogo = Grêmio 1 x 1 Cruzeiro

Segundo jogo = Cruzeiro 0 x 1 Grêmio

Corinthians x Atlético MG

Primeiro jogo = Atlético MG 2 x 0 Corinthians

Segundo jogo = Corinthians 2 (3 x 1) 0 Atlético MG

Internacional x América MG

Primeiro jogo = América 2 x 0 Internacional

Segundo jogo = Internacional 3 (4 x 5) 1 América

Botafogo x Athletico PR

Primeiro jogo = Athletico PR 3 x 2 Botafogo

Segundo jogo = Botafogo 1 (2 x 4) 0 Athletico PR

Bahia x Santos

Primeiro jogo = Santos 0 x 0 Bahia

Segundo jogo = Bahia 1 (4 x 3) 1 Santos

Fortaleza x Palmeiras

Primeiro jogo = Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Segundo jogo = Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

São Paulo x Sport

Primeiro jogo = Sport 0 x 2 São Paulo

Segundo jogo =

Flamengo x Fluminense

Primeiro jogo = Fluminense 0 x Flamengo

Segundo jogo =

Quando é o sorteio das quartas de final?

A data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ainda não foi confirmada pela CBF. De acordo com Wellington Campos, jornalista da Rádio Itatiaia, o sorteio será realizado na próxima terça-feira, 06 de junho, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Serão quatro embates com a possibilidade de clássicos estaduais.

Os nomes dos oito times são colocados dentro de bolinhas e depositadas em um pote. Não há regras, times do mesmo estado podem se enfrentar. O apresentador tira uma bola por vez, formando os confrontos. Assim que o chaveamento se forma, o sorteio de mando de campo é realizado para evitar problemas de logística.

Premiação das oitavas para as quartas de final

Os vencedores das oitavas de final faturam a premiação de R$ 4,3 milhões pela vaga na próxima fase. O valor é distribuído pela CBF como forma de recompensa pelo trabalho em campo.

Por ser a mais democrática competição do país, a Copa do Brasil entrega uma premiação diferente cada vez que o time avança. Esse número fica maior em cada nova rodada.

Na final, o campeão vai embolsar R$ 70 milhões, além da taça e a medalha dourada.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

