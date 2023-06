Horários da F1 Espanha 2023: treino, classificatório e corrida

A bela Catalunha será o cenário da Fórmula 1 no próximo fim de semana entre 02, 03 e 04 de junho. Os pilotos vão disputar o Grande Prêmio da Espanha, a sétima prova da temporada em três treinos livres, um classificatório a corrida. Confira os horários da F1 no GP da Espanha e a programação completa.

Horários da F1 no GP da Espanha 2023

O clima vai esquentar no fim de semana com o Grande Prêmio da Espanha principalmente depois de uma etapa com chuva em Mônaco. O Circuito da Catalunha vai receber os 20 pilotos para os treinos livres, classificatório e a corrida no domingo pela sétima prova da temporada.

Serão 66 voltas no domingo. Na temporada passada, Max Verstappen ganhou a corrida espanhola.

Sexta-feira, 02 de junho – Horários da F1

08h30 – Treino livre 1 (BandSports)

12h – Treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 03 de junho – Horários da F1

07h30 – Treino livre 3 (BandSports)

11h – Treino classificatório (Band, BandSports, site da Band e BandPlay)

Domingo, 04 de junho – Horários da F1

10h – GP da Espanha (Band, BandSports, site da Band e BandPlay)

Relembre a vitória de Max Verstappen em Mônaco aqui.

Conheça o Circuito da Catalunha – Horários da F1

Localizado em Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha, o Circuito de Catalunha será a casa do Grande Prêmio da Espanha entre os dias 02, 03 e 04 de junho de 2023. Todos os vinte pilotos vão participar da etapa de automobilismo.

O espaço foi construído em 1989, inicialmente para fazer parte do programa de desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de Barcelona. A primeira corrida de carros no local, entretanto, foi uma rodada de Campeonato Espanhol de Carros de Turismo em 1991. O evento foi um sucesso.

Duas semanas depois da corrida experimental, o circuito entrou para o calendário da Fórmula 1, com a vitória de Mansell na primeira prova da história.

O Circuito da Espanha tem 14 curvas, com mistura de curvas de alta e baixa velocidade. O maior desafio dos pilotos é a curva 3 à direita.

Quais pneus os pilotos vão usar?

A Pirelli confirmou os compostos C1 duro, C2 médio e C3 macio no Grande Prêmio da Espanha neste fim de semana. Serão distribuídos dois jogos dos pneus duros, três do médio e oito jogos do pneu macio, além do pneu intermediário verde e o novo azul sem cobertores.

Os compostos são os mesmos do GP de Bahrein, no início da temporada. A novidade fica com a retirada da chicane no setor final neste fim de semana. Este ano, o setor foi modificado, voltando ao traçado original, tornando a pista mais fluida, aumentando a velocidade de entrada na reta principal.

Previewing the #SpanishGP 🇪🇸🛞 ⚖️ High lateral forces

🧪 Updated construction test sets on Friday Read more 👉 https://t.co/Eba1n44YfO#Fit4F1 pic.twitter.com/2bkk35rNyZ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 30, 2023

Leia também:

Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?