Quem são os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Dezesseis equipes estão classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil. Através do sorteio elaborado pela CBF, os oito confrontos na competição mais democrática do país serão definidos. A grande novidade é que times do mesmo estado poderão se enfrentar.

Times classificados para as oitavas da Copa do Brasil

Estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil os times Santos, América Mineiro, Sport, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Athletico PR, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Grêmio e Bahia.

Cada um dos elencos venceu o embate da terceira fase, seja no tempo regular ou nos pênaltis. Alguns deles começaram na primeira fase, enquanto alguns como o Flamengo, atual campeão, só entrou na terceira.

De acordo com o jornalista Wellington Campos, especialista na cobertura da Seleção Brasileira, os jogos de ida serão disputados na semana de 17 de maio, enquanto a volta está marcada para 31 do mesmo mês.

Santos

O Santos passou pela Ceilândia na primeira fase (1x0) e o Iguatu na segunda fase (3x0).

América MG

O América empatou com o Tocantinópolis na primeira fase (1x1) e ganhou do Santa Cruz na segunda (1x0).

Sport | oitavas de final da Copa do Brasil

O Sport estreou na terceira fase e derrotou o Coritiba (5x3 no agregado).

Cruzeiro

Campeão da Série B, o Cruzeiro venceu o Náutico na terceira fase (2x1 no agregado).

Atlético MG

Na terceira fase, o Galo passou pelo Brasil de Pelotas (3x2 no agregado).

Flamengo

O Flamengo goleou o Maringá no segundo jogo e se classificou para as oitavas (8x4 no agregado).

São Paulo

Estreando na terceira fase, ganhou do Ituano (1x0 no agregado).

Fluminense - oitavas de final da Copa do Brasil

Contra o Paysandu, passou da terceira fase (6x0 no agregado).

Corinthians

O Timão passou pelo Remo na terceira fase pelos pênaltis.

Fortaleza

Outro que estreou na terceira fase, o Fortaleza passou pelo Águia de Marabá (8x1 no agregado).

Athletico PR

Nos pênaltis, venceu o CRB na terceira fase.

Palmeiras

Ganhou do Tombense na terceira fase (5x3 no agregado).

Botafogo

O Fogão empatou com o Sergipe (1x1) na primeira fase, ganhou do Brasiliense na segunda (7x1) e superou o Ypiranga na terceira (4x0 no agregado).

Bahia

Na primeira fase, o Bahia passou pelo Jacuipense (1x4), venceu o Camboriú na segunda (1x0) e superou o Volta Redonda na terceira (6x1 no agregado).

Internacional

Na terceira fase, o Inter passou nos pênaltis contra o CSA.

Grêmio

Na primeira fase, o Grêmio passou pelo Campinense (0x2), depois ganhou do Ferroviário (3x0) e na terceira fase derrotou o ABC (3x1 no agregado).

Quando vai ser o sorteio das oitavas?

O sorteio das oitavas de final vai ser na próxima terça-feira, 02 de maio, às 13h, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A entidade confirmou o dia e o horário do sorteio assim que a terceira fase acabou.

Assim como manda a tradição, os jogos das oitavas de final acontecem logo após o fim da terceira fase.

Não tem restrições nas oitavas de final. Os nomes dos times são depositados no mesmo pote, onde clássicos estaduais poderão acontecer.

Premiação nas oitavas de final da Copa do Brasil

Os times que avançam da terceira fase para as oitavas de final faturam R$ 3,3 milhões. O valor é entregue pela CBF como forma de recompensa pelo desempenho dentro de campo.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol. Em cada nova etapa que os times avançam, eles ganham um valor de premiação diferente, ou seja, cada vez maior.

Além disso, se o time que começou jogando na primeira rodada é campeão da Copa do Brasil ele vai faturar muito mais do que aquele que começou na terceira fase.

Onde assistir os jogos da Copa do Brasil?

Os jogos da Copa do Brasil são transmitidos nos canais Globo, SporTV e Premiere, e nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video para todo o país ao vivo.

Na TV aberta, o canal da Globo exibe até duas partidas por rodada. Já os canais pagos SporTV e Premiere transmitem quase todos os jogos entre as operadoras de TV por assinatura.

Online, o torcedor pode curtir no Amazon Prime Video ou através do GloboPlay, streaming do Grupo Globo que retransmite as imagens de seus canais.

