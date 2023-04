Principal categoria do automobilismo realiza etapa no país entre os dias 28 e 31 de abril de 2023.

Veja a programação da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão 2023 e horários

Veja a programação da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão 2023 e horários

A Fórmula 1 viaja para Baku neste fim de semana para a quarta rodada da nova temporada. Veja os horários e como assistir ao GP do Azerbaijão de 2023.

Qual a programação do GP do Azerbaijão 2023 - Fórmula 1

Os pilotos da Fórmula 1 invadem a pista do Autódromo de Baku, no Azerbaijão, a partir das 6h20 de sexta-feira, 28, com o primeiro treino livre para reconhecimento do circuito. Já às 9h30, começa a cobertura do treino classificatório para a corrida de domingo.

O segundo dia da categoria no país começa com a classificação para a Sprint, a partir das 06h20. Depois, às 10 horas, ocorre a corrida sprint.

Por fim, no domingo, os pilotos aceleram para a prova oficial, com largada às 07h.

Veja abaixo a programação do GP do Azerbaijão 2023 com os horários e onde assistir as transmissões:

Sexta-feira, 28 de abril

6h20 – Treino livre (Bandsports)

9h30 – Classificação para a corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Sábado, 29 de abril

6h20 – Classificação para a Sprint ou Sprint Shootout (Bandsports)

10h00 – Sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Domingo, 30 de abril

7h – GP do Azerbaijão (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

O que é a Corrida Sprint da F1?

A Fórmula 1 terá seu primeiro fim de semana de corrida de sprint da temporada de 2023 no Grande Prêmio do Azerbaijão de Baku neste fim de semana, embora com um formato ajustado de como correu em 2021 e 2022. O sprint é uma versão abreviada do Grande Prêmio, 100 km do circuito - em Baku, isso equivale a 17 voltas.

Anteriormente, o principal evento classificatório da F1 na sexta-feira, que é disputado em segmentos chamados Q1, Q2 e Q3, definiria o grid para a corrida de velocidade. O resultado dessa corrida encurtada definiria o grid para o evento decisivo de domingo.

Agora, o novo formato abriu caminho para uma sessão de qualificação mais curta e autônoma no sábado - apelidada de Sprint Shootout - que definirá o grid para a própria corrida sprint.

A mudança significa que tudo o que acontece no sábado agora é dedicado ao sprint. Um resultado ruim ou um acidente na corrida de velocidade não arruinará mais a posição inicial de um piloto para a corrida em si.

Assim, por exemplo, quando Kevin Magnussen conquistou a pole position no treino classificatório do Grande Prêmio do Brasil no ano passado, ele teria largado da primeira posição no domingo sob o novo cronograma. Por correr no formato antigo, largou da oitava posição tendo caído para essa posição na corrida de sprint que se seguiu.

Em 2023, Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Austin nos Estados Unidos e Brasil recebem a Sprint.

+ Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos