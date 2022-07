Quem são os classificados quartas de final da Copa do Brasil 2022

Oito equipes vão disputar as quartas de final na Copa do Brasil pela temporada

Estão definidos os classificados quartas de final da Copa do Brasil 2022! Oito equipes estão prontas para mais uma etapa na busca pelo título e a premiação milionária. O sorteio das quartas já tem data, enquanto torcedores aguardam ansiosamente para saberem quais serão os próximos jogos da competição mais democrática do país.

Classificados quartas de final da Copa do Brasil 2022

Athletico PR

Fluminense

Fortaleza

Atlético GO

Flamengo

Corinthians

São Paulo

América MG

Futebol de qualidade, muita rivalidade e grandes emoções em campo. Assim foram as oitavas de final na temporada que resultaram nas oito equipes classificadas.

Estão classificados quartas de final da Copa do Brasil 2022 as equipes de Athletico PR, Fluminense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Flamengo, Corinthians, São Paulo e América Mineiro.

Cada um dos participantes venceu o seu confronto nas oitavas, seja no tempo regular ou nos pênaltis. Agora, esperam para saber quem vão enfrentar na próxima fase da competição.

Palmeiras eliminado da Copa do Brasil 2022

O inesperado aconteceu. O Palmeiras, favorito na temporada, foi eliminado da Copa do Brasil. Diante do São Paulo na última quinta-feira (14/07), o Verdão errou dois pênaltis e foi derrotado pelo tricolor.

Jogando em casa, no Allianz Parque, a equipe verde precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar. Piquerez deixou a defesa tricolor para trás, enquanto Raphael Veiga ampliou aos 13 também no primeiro tempo.

O segundo tempo foi pegado entre os dois times. O Palmeiras teve um pênalti em seu favor, mas o goleiro Jandrei defendeu. Depois, aos 25, foi a vez do São Paulo ter uma penalidade. Luciano cobrou e acertou as redes, deixando tudo empatado.

Era hora dos pênaltis. Veiga, que errou o pênalti no tempo regulamentar, errou novamente na cobrança. Luciano, que marcou e empatou o jogo, também errou. Scarpa, Gustavo Gómez e Piquerez acertaram, enquanto Calleri, Nikão e Igor Vinicius também.

Wesley, do Palmeiras, errou a cobrança, enquanto Igor Gomes, do tricolor, acertou e, por 4 a 3, integra a lista de classificados quartas de final da Copa do Brasil 2022.

Confira como foi a disputa de pênaltis entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil.

Quando é o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas da Copa do Brasil vai ser na terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Além de decidir quais serão os quatro confrontos da fase, a CBF também determina os mandos de campo e o chaveamento até a final da Copa do Brasil. Isso significa que cada elenco vai conhecer o seu caminho até a decisão.

O sorteio da Copa do Brasil não tem restrições, ou seja, todos os times são colocados no mesmo pote e podem se enfrentar. Com dois times paulistas e dois cariocas, existe a possibilidade de dois clássicos regionais. Os mandos de campo vão determinar quem vai decidir o jogo de volta em casa.

O canal do SporTV, disponível somente na TV paga, e as redes sociais da CBF, como Youtube e Facebook, transmitem o sorteio da Copa do Brasil 2022 ao vivo.

Data das quartas de final da Copa do Brasil 2022

As quartas de final da Copa do Brasil serão em 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto, ida e volta respectivamente. É a própria entidade quem escolhe quando os times entram em campo, seguindo o calendário com as determinadas transmissões. Os horários também serão definidos pela CBF.

As quartas de final são disputadas em ida e volta, onde a equipe que decide em casa tem a oportunidade de contar com casa cheia e o apoio incondicional da torcida. Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, ou seja, as marcações dentro e fora de casa possuem o mesmo valor.

Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo no jogo. Daí, ganha quem marcar mais gols. A semifinal vai acontecer em 24 de agosto e 14 de setembro.

5ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil 2022 ganha R$60 milhões. O valor é entregue pela CBF ao fim da temporada como forma de recompensa pelo esforço do clube. O segundo lugar leva para casa a quantia milionária de R$25 milhões.

A Copa do Brasil é conhecida também no cenário do futebol como a mais generosa competição quando se fala em dinheiro e recompensas. Cada vez que avançam para uma nova fase, as equipes embolsam uma quantia em dinheiro da CBF.

Começando na primeira fase, onde oitenta clubes jogam, esse valor vai aumentando significativamente em cada nova fase. Se o elenco classifica-se para a segunda rodada, ele pode faturar de R$620mil até R$1,5 milhão, de acordo com o seu grupo.

Se o clube garante a classificação para a terceira fase, aí esse número sobe para R$ 1,9 milhão. Assim funciona a premiação da Copa do Brasil. Os valores já foram divulgados pela CBF.

Confira toda a premiação da Copa do Brasil

1ª fase – R$1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$620 mil ao grupo III

2ª fase – 1,5 milhão ao grupo I / R$1 milhão e R$190 mil ao grupo II / R$750 mil ao grupo III

3ª fase – R$1,9 milhão

Oitavas de final – R$3 milhões

Quartas de final – R$3,9 milhões

Semifinal – R$8 milhões

Campeão – R$60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

