Saiba quem pode ser o adversário do Corinthians na Copa do Brasil.

Adversário do Corinthians na Copa do Brasil: quem o Timão vai enfrentar

Classificado para as quartas de final, quem será o adversário do Corinthians na Copa do Brasil? A equipe superou o Santos nas oitavas com o placar agregado de 4 a 1, com gols de Gustavo Mantuan, Giuliano e Raul. Enquanto a fase não chega, os torcedores mostram-se ansiosos para saber quem será o grande rival na competição.

Quem é o adversário do Corinthians na Copa do Brasil

O adversário do Corinthians na Copa do Brasil ainda não está definido. O sorteio que decide os jogos das quartas de final será na próxima terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.

Seis equipes já estão classificadas para as quartas da Copa do Brasil. Isso quer dizer que o Timão já tem a ideia de quem pode encontrar pela frente. São elas Athletico PR, Atlético Goianiense, Fluminense, Fortaleza e Flamengo. Ainda falta o resultado do jogo entre América e Botafogo e do outro lado São Paulo e Palmeiras.

Realizado pela CBF, o sorteio define todos os quatro confrontos das quartas de final. Não há restrições no sorteio, por isso todos os nomes são colocados em um mesmo pote e todos podem se enfrentar. Com dois times paulistas e dois cariocas, a possibilidade de clássicos regionais é real.

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido no canal SporTV, disponível em operadoras de TV paga, e também nas redes sociais da CBF de graça.

Quando começa as quartas de final da Copa do Brasil 2022?

As quartas de final da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta), ainda sem horários determinados pela CBF.

Assim que o sorteio for realizado, a entidade promete divulgar a tabela completa com todo o chaveamento da competição, com todas as datas, horários e transmissão de cada um dos confrontos.

A quinta fase da Copa do Brasil, as quartas de final, é disputada em duas mãos. O sorteio da CBF também define os mandos de campo, onde cada equipe tem a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez com a casa cheia.

Confira o calendário completo.

5ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?

O Corinthians tem 3 títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1995, 2002, 2009.

A primeira conquista veio em 1995. Naquele ano, o Timão passou por Operário VG, Rio Branco, Paraná, Vasco e o Grêmio na final por 3 a 1 no agregado.

Depois, o bicampeonato veio em 2002. Na primeira fase enfrentou o River (Piauí), passando também por Americano, Cruzeiro, Paraná, São Paulo e por fim o Brasiliense por 3 a 2 no conjunto.

A última conquista do Corinthians foi no ano de 2009. Com Ronaldo na equipe, o clube paulista venceu Itumbiara, Misto, Athletico PR, Fluminense, Vasco e o Internacional na final por 4 a 2 no agregado.

O Corinthians também alcançou a final da Copa do Brasil nos anos de 2001, 2008 e 2018, mas sendo vice-campeão na temporada.

Confira no vídeo a seguir como foi a conquista do tri na Copa do Brasil do Corinthians em 2009.

