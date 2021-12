Resultado da Copa do Brasil: Galo faz 4 a 0 em cima do Furacão

O Atlético-MG venceu o Athletico-PR neste domingo, 12/12, por 4 a 0 no jogo de ida na final da Copa do Brasil no Estádio do Mineirão em 2021. Com o resultado, a equipe mineira chega para jogar o segundo confronto com vantagem, ficando mais próximo de conquistar o título. Confira o resultado do jogo da Copa do Brasil e veja como foi.

Resultado do jogo da Copa do Brasil hoje

O Atlético Mineiro saiu na frente pela disputa ao título da Copa do Brasil em 2021. Em jogo realizado em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão, o campeão brasileiro venceu o Athletico Paranaense e garantiu a vantagem na decisão.

O time do Atlético-MG, comandado pelo técnico Cuca, foi para campo com Everson (Goleiro); Guilherme Arana (Lateral), Junior Alonso (Zagueiro), Mariano (Lateral), Igor Rabello (Zagueiro); Zaracho (Meia), Allan (Meia), Jair (Meia); Diego Costa (Atacante), Keno (Atacante), Hulk (Atacante).

Primeiro tempo do jogo da Copa do Brasil

A primeira etapa da final começou quente, com os dois times chegando bem na área adversária em busca de abrir o placar do jogo. A primeira tentativa partiu do Galo com Hulk, que de cabeça levou perigo para o goleiro Santos ao receber a bola de Diego Costa.

Do outro lado, o Furacão mostrou grande dificuldade em tentar o gol, enquanto os anfitriões dominaram o confronto. Até que, aos 20 minutos, a arbitragem marcou no mesmo minuto pênalti em favor do Atlético Mineiro após a bola tocar no braço de Cittadini. Hulk, artilheiro do clube, bateu e marcou o primeiro gol do jogo.

O elenco paranaense parecia não encontrar bons espaços e sem movimentação no lado ofensivo, acabou deixando os mineiros chegarem novamente aos 34 minutos com Keno de fora da área. Até o intervalo, a única boa chance do Athletico saiu dos pés de Terans para forçar Everton em boa defesa.

Segundo tempo do jogo da Copa do Brasil

A etapa novamente começou quente com o Athletico-PR começando melhor do que foi no primeiro tempo. Nikão recebeu passe de Marcinho em jogada de contra-ataque mas o atacante estava impedido. O Furacão seguiu para colocar pressão e conseguiu, incomodando o Galo nos primeiros minutos.

No entanto, o momento durou pouco e foi o Atlético quem saiu na frente para marcar o terceiro. Em erro de Thiago Heleno, Hulk aproveitou mas mandou nas mãos do goleiro Santos, enquanto Vargas aproveitou para encher as redes dos visitantes aos 10 minutos.

Mesmo com a tentativa de pressão do Furacão, novamente é o Galo quem marca. Vargas, novamente, explode as redes para deixar o placar ainda mais elástico até o jogo de volta em jogada entre Jair, Hulk e Nacho.

Nos minutos finais, o Athletico já não tinha forças para mais nada enquanto Hulk tentou pela última vez chutando ao lado do gol. Por fim, em incrível goleada em 4 a 0, a equipe do Atlético-MG garantiu a vantagem no resultado do primeiro jogo da Copa do Brasil e, por isso, tem a vantagem para o segundo confronto da final.

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2021?

Como determina a CBF, cada uma das fases da Copa do Brasil paga um valor diferente aos times. Um dos fatores pelo torneio ser tão importante e disputado é justamente pelo dinheiro, tornando-se um auxílio fundamental no caixa dos clubes brasileiros.

Segundo dados divulgados pela própria entidade, o time campeão da Copa do Brasil em 2021 ganhará R$ 73,65 milhões como recompensa. O Galo ou Furacão poderão faturar R$ 71,15 milhões pela conquista, enquanto o vice fica com a quantia em R$ 38,15 milhões.

Confira os valores completos da premiação na temporada.

Primeira fase: R$ 560 mil (grupo III), R$ 990 mil (grupo II) ou R$ 1,15 milhão (grupo I)

Segunda fase: R$ 675 mil (grupo III), R$ 1,07 milhão (grupo II) ou R$ 1,35 milhão (grupo I)

Terceira fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Quando é o jogo de volta?

O segundo confronto da final da Copa do Brasil acontece na quarta-feira, 15 de dezembro, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

O jogo terá transmissão ao vivo da Rede Globo, em canal aberto para todo o Brasil, além do SporTV, disponível em operadoras por assinatura.

