Corinthians, Flamengo, São Paulo e Fluminense são os classificados na semifinal da Copa do Brasil 2022

Resultado do sorteio da Copa do Brasil 2022 para a semifinal

Resultado do sorteio da Copa do Brasil 2022 para a semifinal

Copa do Brasil

Através de Sorteio da Copa do Brasil 2022 nesta sexta-feira, 19 de agosto, a CBF identificou os mandos de campo nas semifinais, entre os dois duelos. Disputado em ida e volta, o sorteio definiu quando serão os confrontos e consequentemente quem vai decidir em casa.

Ficou definido que o Corinthians vai decidir em casa na partida contra o Fluminense. Esta é a primeira chave da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo decide em casa, no Maracanã, contra o São Paulo. Lembrando que o chaveamento foi definido pela CBF no mês de agosto.

Os dois jogos das semifinais estão marcados para o dia 24 de agosto, jogos de ida, e os jogos de volta vão acontecer em 14 de setembro. Os horários ainda serão confirmados pela CBF.

Confira a seguir os jogos e o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil 2022 completo.

Fluminense x Corinthians – Sorteio da Copa do Brasil 2022 mandos de campo na semifinal

Jogo de ida em 24 de agosto vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Jogo de volta em 14 de setembro será na Neo Química Arena, em São Paulo

São Paulo x Flamengo – Sorteio da Copa do Brasil 2022 mandos de campo na semifinal

Jogo de ida em 24 de agosto vai ser no Estádio do Morumbi, em São Paulo

Volta será em 14 de setembro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Premiação Copa do Brasil 2022

A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro. Não apenas por reunir diferentes equipes de todos os lugares do país, mas por distribuir altos valores aos participantes como forma de agradecimento e recompensa.

Por exemplo, a CBF entrega premiação desde a primeira fase da competição. Cada vez que um time avança de fase, ele ganha um novo valor e quanto mais próximo for a fase da final, maior é esse número. Os times que avançaram para a semifinal, por exemplo, faturam R$ 8 milhões.

Este ano, a CBF aumentou todos os valores distribuídos aos clubes. Para o campeão, será destinado o valor de R$ 60 milhões, enquanto o vice fica com R$ 25 milhões.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2022 a seguir.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

Leia também: Como assistir a Copa do Brasil online no celular 2022