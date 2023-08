Resultado do sorteio: final da Copa do Brasil 2023 será no Morumbi

Resultado do sorteio: final da Copa do Brasil 2023 será no Morumbi

O sorteio da CBF, realizado na segunda-feira, 28 de agosto, definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil 2o23 entre Flamengo x São. O jogo de ida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto o Morumbi sediará a grande decisão do campeonato. Veja as principais datas da final da Copa do Brasil 2023 e saiba onde assistir ao vivo.

Como ficaram os mandos de campo da final da Copa do Brasil 2023

De acordo com o sorteio da CBF, a final da Copa do Brasil em 2023 será decidida em dois jogos, sendo o primeiro no dia 17 de setembro, no estádio do Maracanã. O jogo de volta vai rolar uma semana depois, no domingo, 24 de setembro, no Morumbi, em SP. Os horários ainda serão definidos.

IDA Flamengo x São Paulo | final da Copa do Brasil 2023

Quando: 17 de setembro, domingo

Local: Maracanã

Horário: a definir

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;

VOLTA Flamengo x São Paulo | final da Copa do Brasil 2023

Quando: 24 de setembro, domingo

Local: Morumbi

Horário: a definir

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Qual é a premiação da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil não é importante no cenário brasileiro apenas pela conquista da taça mas, principalmente, por seus abundantes valores de premiação aos times que disputam a temporada. Se o clube avança de fase, leva para casa um alto número até a sua conta bancária.

Este ano, o prêmio ao campeão será de R$ 70 milhões, enquanto o vice leva a bagatela de 23 milhões de reais. Acompanhe todos os valores destinados na temporada.

- 1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)

- 2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

- 3ª fase: R$ 2,1 milhões

- Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

- Quartas de final: R$ 4,3 milhões

- Semifinais: R$ 9 milhões

- Vice-campeão: R$ 30 milhões

- Campeão: R$ 70 milhões