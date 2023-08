Horário do sorteio da final da Copa do Brasil hoje AO VIVO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta segunda-feira, 28, a partir das 14 horas (de Brasília), o sorteio da final da Copa do Brasil 2o23 entre Flamengo e São Paulo. A definição dos mandos de campo terá transmissão ao vivo e de graça; veja como assistir hoje.

Quando vai ser o sorteio da final da Copa do Brasil 2023

Hoje acontece o sorteio da final da Copa do Brasil, com horário marcado para às 14h, no Rio de Janeiro. É possível acompanhar o evento, conduzido pela jornalista Lívia Torres, através do Youtube da CBF TV - de graça. A TV Globo não exibe em tempo real.

O sorteio definirá se o primeiro jogo será no Morumbi ou Maracanã e também se a final será na casa do São Paulo ou do Flamengo. Os jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro.

No ano passado, a final entre Corinthians e Flamengo ocorreu em duas quartas-feira, sendo a primeira na Neo Química Arena, em Itaquera, enquanto a entrega do troféu foi no Maracanã, Rio de Janeiro. Na ocasião, os ingressos custaram de R$ 70 a R$ 2 mil.

PASSO A PASSO PARA ASSISTIR O SORTEIO DA COPA DO BRASIL

1. Entre no YouTube (www.youtube.com) ou abra o aplicativono celular/tablet;

2. Faça uma pesquisa com o termo"CBF TV", o nome do canal que vai fazer a transmissão;

3. Vai surgir diversas opções, mas a correta é o canal da "Confederação Brasileira de Futebol"

4. Entre no canal e clique na aba "Ao vivo". É nessa parte que a transmissão ao vivo acontece;

5. O sorteio vai começar às 14h, do horário de Brasília, e a partir daí o torcedor pode acompanhar em tempo real o resultado.

Final da Copa do Brasil | Flamengo x São Paulo

O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, enquanto o Flamengo tem quatro taças na prateleira. De um lado, os paulistas passaram por Ituano na terceira fase, Sport nas oitavas, Palmeiras nas quartas de final e o Corinthians na semifinal. Enquanto isso, o Flamengo passou por Maringá, Fluminense, Athletico Parananese e agora o Grêmio na semifinal.

Agora, os dois times estão na final. Veja a programação:

IDA Flamengo x São Paulo

Quando: 17 de setembro, domingo

Local: a definir

Horário: a definir

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;

VOLTA Flamengo x São Paulo

Quando: 24 de setembro, domingo

Local: a definir

Horário: a definir

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video;