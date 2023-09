Quem ganhou o jogo do Flamengo x São Paulo: placar ida Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo terminaram em 0 x 1 no Maracanã neste domingo, 17 de setembro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2023. Veja o resultado de hoje completo e quando será a volta.

Quem ganhou o jogo de hoje Flamengo ou São Paulo

O primeiro tempo do jogo entre os finalistas Flamengo e São Paulo teve acertos e erros para os dois times, mas mesmo com o Maracanã lotado, o Rubro-Negro não conseguiu avançar e levou um gol do time paulista, marcado de cabeça por Jonathan Calleri aos 45 minutos do segundo tempo. Para o argentino, o golaço de hoje também representa o primeiro gol feito na competição brasileira.

Agora, para ter chance de levantar a taça no próximo domingo, 24, o Flamengo precisa marcar dois gols a mais que o São Paulo. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. No ano passado, o Rubro-Negro foi campeão.

O São Paulo levou a campo o titulares Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri.

Já a escalação do Flamengo teve Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

Veja: Tem gol fora na Copa do Brasil?

Onde vai ser o jogo de volta na final da Copa do Brasil?

O segundo jogo da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo vai ser no domingo, 24 de setembro, no Estádio do Morumbi, às 16h (de Brasília). O sorteio do mando de campo da CBF definiu o Rubro-Negro como o primeiro mandante do confronto e o Tricolor com a vantagem de decidir em casa.

Esta é apenas a segunda final da história do São Paulo, que nunca conquistou um título da competição. Em 2000, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 no agregado e, desde então, sequer chegou a beliscar a decisão. Já o Flamengo joga pela nona vez a final.

O Rubro-Negro venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022 pela última vez contra o Corinthians nos pênaltis.

Data: Domingo, 24 de setembro

Horário: 16h

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime

Quanto o Flamengo ganhou na Copa do Brasil 2023

Por se classificar para a final da Copa do Brasil, o Flamengo já soma o total de R$ 48,7 milhões de premiação, entregues pela CBF. Cada etapa que o clube avança na Copa do Brasil, a entidade dá um novo valor em dinheiro como recompensa pelo esforço dentro de campo.

Só por entrar em campo na terceira fase, o Flamengo faturou R$ 2,1 milhões. Classificado para as oitavas de final, faturou R$ 3,3 milhões, depois 4,3 milhões de reais nas quartas de final e, na semifinal, R$ 9 milhões. O prêmio máximo é de R$ 30 milhões por disputar a final da competição pelo segundo ano consecutivo.

Se vencer o São Paulo, o Rubro-Negro vai embolsar R$ 70 milhões, valor importante para os cofres do clube. No ano passado o elenco carioca ganhou R$ 60 milhões, ou seja, houve o aumento de dez milhões de reais.

- Terceira fase: R$ 2,1 milhões

- Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

- Quartas de final: R$ 4,3 milhões

- Semifinal: R$ 9 milhões

- Classificação para a final: R$ 30 milhões

Quem são os campeões da Copa do Brasil?

Em toda a história da Copa do Brasil, dezesseis equipes já levantaram a taça ao apito final na partida para celebrar a tão sonhada vitória. A primeira edição do torneio ocorreu em 1989, com a consagração do Grêmio em cima do Sport por duas partidas.

No entanto, se listarmos os campeões em um ranking para saber quem são os maiores campeões, o Cruzeiro é quem encabeça a lista. Com 6 troféus, o Azul Celeste venceu nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Em segundo lugar vem o Grêmio, campeão nos anos de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Quer saber quem são os campeões da Copa do Brasil? Confira a lista completa.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006, 2013 e 2022)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)