Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022 pela 4ª vez

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022! Em noite brilhante do elenco carioca no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Corinthians por 1 x 1 (6 x 5 nos pênaltis) nesta quarta-feira, 19 de outubro, para conquistar com muita emoção o quarto título! Os gols foram de Pedro e Giuliano no tempo normal.

No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0. Hoje, o Flamengo fez bonito e venceu dentro de campo.

Flamengo vence Corinthians para ser campeão da Copa do Brasil 2022

O Flamengo solta o grito de campeão e levanta o seu quarto troféu da Copa do Brasil! Nesta quarta-feira, o time carioca venceu o Corinthians por 1 x 1 (6 x 5 nos pênaltis), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e conquistou o tetracampeonato em sua história. Os outros títulos foram conquistados nos anos de 1990, 2006 e 2013.

O time campeão do Flamengo, comandado por Dorival Junior, foi para campo com: Santos; Léo Pereira, Filipe Luís, David Luiz, Rodinei; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vidal; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Maracanã lotado. Da televisão de casa, só se via camisas vermelhas entre as arquibancadas do maior estádio do Brasil. Os flamenguistas trataram de cantar do começo ao fim da partida, para trazer o clima de final que todo torcedor adora. A Fiel respondeu, erguendo a voz em cada minuto de jogo.

Porém, o Flamengo não teve só a melhor torcida como também mostrou o melhor desempenho com os jogadores dentro de campo. No primeiro tempo, o Flamengo começou melhor. Bastaram apenas seis minutos para Pedro encher as redes do goleiro Cássio.

Em jogada construída por Arrascaeta, Filipe Luís e Everton Ribeiro, Pedro aproveitou e abriu o placar na grande decisão. Se o Rubro-Negro já se sentia confiante antes mesmo da bola rolar, agora os atletas se sentiram 100% em casa com a final.

Arrasca, Pedro e Gabigol chegaram muito bem na metade da etapa, mas nade de gols. Aos 32 minutos, Gabigol arrancou tinta da trave após forte chute. Com o rebote, Arrascaeta acertou o gol de Cássio, mas o atacante brasileiro estava impedido no lance e o gol foi anulado.

Até os 45 minutos, o goleiro Santos sequer trabalhou. O único momento de perigo aconteceu no finalzinho do primeiro tempo com Roger Guedes, em dois escanteios e pressão dos corintianos. Intervalo.

Assista ao gol de Pedro.

No segundo tempo, o Corinthians voltou completamente diferente, levando perigo em âmbito ofensivo. Renato Augusto teve a primeira boa chance com um minuto ao arriscar de fora da área. Yuri Alberto chegou bem aos 6 minutos, pertinho do gol de Santos.

O Flamengo conseguiu responder com Gabigol aos 12 minutos ao mandar a bola pra fora. Um minuto depois, Róger Guedes desperdiçou chance inacreditável.

Aos 16, novamente os anfitriões balançaram as redes com Everton Ribeiro após confusão na área. Porém, o gol foi anulado. A partir daí, só pressão do Corinthians com uma postura totalmente diferente.

Com 20 minutos, a pressão dos paulistas continuou, mas o jogo ficou morno entre os dois lados. O Flamengo não conseguiu sair do seu campo de defesa, enquanto o Corinthians tentava de tudo para empatar o placar.

Balbuena teve boa chance aos 26 minutos. Livre na área, o zagueiro cabeceou ao gol, mas Santos encheu as mãos com a bola fácil. Róger Guedes também tentou, mas novamente o goleiro trabalhou. Santos tornou-se o destaque do Flamengo na reta final, principalmente com a pressão do Timão.

Era questão de minutos para o gol de empate sair. E foi exatamente ao que aconteceu aos 36 minutos. Em cruzamento de Mateus Vidal, Fabio Santos teve tempo de tocar e, no meio da área, Giuliano aproveitou para marcar o gol.

Com os sinalizadores acesos, o jogo precisou parar por alguns minutos. Com o recomeço, o Flamengo pareceu vivo, enquanto o Timão tentou apenas se manter na pressão. Com os acréscimos, nenhum dos times teve tempo para mais nada e o resultado mandou a disputa aos pênaltis.

Assista ao gol de Giuliano.

Disputa de pênaltis em Flamengo x Corinthians

Lado direito do gol no Maracanã. Fábio Santos foi o primeiro a bater e acertou o gol para abrir a disputa de pênaltis na final da Copa do Brasil.

Para o Flamengo, Filipe Luís bateu primeiro, mas Cássio pegou em defesa monumental. Giuliano bateu em segundo para o Timão e converteu, enquanto David Luiz fez o primeiro gol para o Flamengo.

Terceira cobrança aos dois lados. Renato Augusto marcou, Leó Pereira também.

Quarta cobrança para os times na final. Fagner acertou o travessão em cheio, enquanto Everton Ribeiro acertou as redes em cheio de Cássio.

Na quinta cobrança dos pênaltis, Yuri Alberto converteu, Gabigol também. Na sequência, Maycon acertou o gol em sua cobrança, Everton Cebolinha também.

Tensão no ar, tudo igual. Quem marcar aqui, leva. Mateus Vidal isolou, enquanto Rodinei marcou e deu o título para o Flamengo. Placar final de 6 x 5 nos pênaltis e Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022.

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

O Flamegno vai embolsar R$ 60 milhões, enquanto o vice recebe R$ 25 milhões. A premiação é distribuída aos clubes pela CBF como forme da recompensar o esforço até a fase final da competição.

O vencedor deve somar ao fim da competição o total de R$ 76,8 milhões, com todos os prêmios entre as fases anteriores e o valor de campeão.

Para o segundo lugar na Copa do Brasil, o time que perder leva a bolada de 41,8 milhões de reais, bom prêmio de consolação.

A CBF confirmou aumento entre os valores da premiação este ano. Para o campeão quatro milhões a mais, enquanto o vice-campeão receberá o aumento significativo de dois milhões.

Títulos da Copa do Brasil do Flamengo

O Flamengo acumula quatro títulos da Copa do Brasil. O primeiro foi conquistado no ano de 1990, depois 2006, 2013 e agora 2022 sob o comando de Dorival Junior.

Em 1990, o elenco carioca venceu o Goiás com vantagem no primeiro jogo da final. Mesmo sem um grandioso desempenho em campo, pôde levantar a tão valiosa taça pela primeira vez em sua história. Mais tarde, em 2006, ganhou do Vasco 3 a 0 no agregado.

Em 2013, diante do Athletico PR, o Rubro-Negro marcou 1 a 1 na ida. Pela volta, entretanto, carimbou a conquista do tricampeonato ao venceu por 2 a 0 no placar.

O time da Gávea também chegou à final nos anos de 1997, 2003, 2004 e 2017, vice-campeão.

Quem ganha a Copa do Brasil tem uma vaga na Libertadores?

Sim, o campeão da Copa do Brasil garante a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América para a próxima temporada. O Brasil tem direito a cinco vagas, os quatro primeiros na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro a o campeão da Copa do Brasil.

Porém, se o vencedor da Libertadores for brasileiro e terminar o Brasileirão na parte de cima da tabela, aí o G4 se torna G6, G7 ou até G8 de acordo com os integrantes. Se o ganhador da Copa do Brasil também ficar entre os primeiros, aí a tabela também ganha mais uma vaga.

Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil e também a Libertadores, o Corinthians (vice-campeão) não fica com a vaga na Libertadores.

O campeão da Libertadores também assegura vaga na edição seguinte, assim como o vencedor da Copa Sul-Americana.

