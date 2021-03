Salgueiro x Corinthians: onde assistir ao vivo Copa do Brasil – 17/3

O Corinthians estreia na Copa do Brasil 2021 nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Salgueiro, Estado de Pernambuco, o Timão encara a equipe da casa, o Salgueiro, precisando apenas do empate para avançar no torneio nacional. Ademais saiba onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, os corintianos têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Já aos pernambucanos, só a vitória interessa.

Assistir ao vivo Salgueiro e Corinthians na Copa do Brasil

A partida entre Salgueiro e Corinthians, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, terá transmissão ao vivo tanto na tv aberta quanto na fechada. Isso porque o SporTV exibe o jogo para todo o país nos canais fechados. No entanto, a Globo fará a transmissão do jogo nos canais abertos

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual a provável escalação do jogo?

Provável escalação do Salgueiro : Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison. Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Onde e que horas assistir Corinthians ao vivo?

O confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2021 será de mando dos pernambucanos. Por isso, a partida será realizada no Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Salgueiro, Estado de Pernambuco. Ao torcedor que quiser assistir o jogo do Corinthians ao vivo, duelo começa às 21h30 (horário de Brasília).

