São Paulo está classificado para a semifinal da Copa do Brasil 2022

Elenco tricolor já sabe quem vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil através do chaveamento

O São Paulo está classificado na semifinal da Copa do Brasil 2022! O Tricolor paulista venceu o América Mineiro e vai jogar a semifinal da temporada após vencer por 2 x 3 no agregado das quartas de final, carimbando o passaporte para a próxima fase. E o Flamengo será o adversário do São Paulo na Copa do Brasil.

Buscando o primeiro título da Copa do Brasil, o Tricolor estreou na primeira fase contra o Campinense. Com o empate sem gols, o elenco garantiu a classificação por jogar fora de casa. Na segunda fase, venceu o Manaus com extrema facilidade por 2 x 0. Depois, na terceira fase, jogou contra o Juventude onde, por 4 x 2 no agregado, passou de fase.

Nas oitavas de final, o Tricolor bateu o Palmeiras nos pênaltis, no jogo de volta, até alcançar as quartas contra o América Mineiro. No primeiro jogo, o clube garantiu 1 x 0, enquanto na volta venceu por 2 x 1.

Quem é o adversário do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil 2022

Quem é o adversário do São Paulo na Copa do Brasil é o Flamengo. Os dois times vão se enfrentar por conta do chaveamento definido pela CBF, no último sorteio realizado pela entidade.

Assim como foi na fase anterior da competição, a semifinal também é jogada em jogos de ida e volta, ou seja, cada elenco tem a oportunidade de receber uma partida em casa. Os confrontos vão ser em 24 de agosto e 14 de setembro, respectivamente.

Os mandos de campo serão definidos através de sorteio da CBF na sexta-feira, 19 de agosto, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

SEMIFINAL – 24 de agosto e 14 de setembro

Corinthians X Fluminense

São Paulo X Flamengo

FINAL (jogo de ida)

12 de outubro, quarta-feira, com horário a ser definido

FINAL (jogo de volta)

19 de outubro, quarta-feira, com horário a ser definido

+ Corinthians classificado vai enfrentar quem na semifinal da Copa do Brasil

Premiação da Copa do Brasil

O São Paulo vai ganhar o total de R$ 8 milhões em premiação, por ter avançado até a semifinal da Copa do Brasil na temporada.

O valor divulgado pela CBF serve como forma de recompensa, já que a competição é a maior do cenário brasileiro e também uma das mais extensas, demandando grande esforço dos times dentro de campo. Por isso, valores são distribuídos aos clubes em cada nova fase que avançam.

Consequentemente, se o time começar na primeira fase, como é o caso do São Paulo, ele vai faturar muito mais ao final da temporada. Se chegar na final e ser campeão, o valor pode passar de 80 milhões. Isso quer dizer que, em cada nova fase que os times passam no torneio, eles faturam um novo número para o cofre.

Além disso, a CBF também aumentou os valores desde a primeira fase até o prêmio do campeão este ano.