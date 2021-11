São Paulo x Flamengo Sub-17: onde assistir jogo AO VIVO e horário (9/11)

Em busca do título, São Paulo x Flamengo fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-17, nesta terça-feira, 9. A partir das 19 horas, as equipes se enfrentam no Estádio do Morumbi, com transmissão ao vivo na TV fechada. Saiba então onde assistir a decisão em tempo real.

Onde assistir São Paulo x Flamengo Sub-17?

O jogo do São Paulo x Flamengo Sub-17 hoje ocorre a partir das 19 horas, mas não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir em tempo real a partida pelo SporTV, que exibe o confronto para todo o país.

Data: 9 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi – São Paulo (SP)

Onde assistir São Paulo x Flamengo Sub-17 hoje: SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Atual campeão, o São Paulo chega pela quarta vez à final da Copa do Brasil da categoria. O Tricolor passou por Santo Antônio-MS na 1ª fase, ao golear o adversário por 14 a 0. Nas oitavas eliminou Jacuipense, Fluminense nas quartas e Atlético MG na semifinal. Agora, terá então o Flamengo na final, algoz no Brasileiro Sub-17.

Por outro lado, o Flamengo passou pelo Vasco-AC por 12 a 0 na 1ª fase. O clube ainda eliminou o Gama nas oitavas, o Cruzeiro nas quartas de final e, por fim, passou pelo Palmeiras na semi ao golear a equipe nos dois jogos por 7 a 3 e 5 a 3, respectivamente.

Qual a provável escalação de São Paulo x Flamengo Sub-17?

Em busca de abrir vantagem no primeiro confronto da final, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do São Paulo x Flamengo Sub-17 hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

São Paulo: Leandro; Kaiky, Ythallo, Lucas, Raphael; Matheus, Pedro, Luizinho; Caio, Kaue e Palmares.

Flamengo: Dyogo; Samuel Alves, Iago, Darlan, José Welinton; Vitor, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo; Matheus França, Petterson e Dudu.

