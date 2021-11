Brasil x Argentina será a última partida da seleção em 2021; saiba por quê

O clássico entre Brasil x Argentina, marcado para o dia 16 de novembro, será o último compromisso das seleções em 2021. Isso porque, a próxima Data FIFA prevista pela entidade está marcada apenas para o mês de janeiro do ano que vem. Dessa maneira, após o confronto, a Seleção Brasileira só volta a campo em 2022.

Brasil x Argentina encerra 2021 da seleção

Em temporada ainda marcada pelas restrições da pandemia da Covid-19, a Seleção Brasileira encerra seu ano em clássico diante dos argentinos. Será o segundo embate entre as seleções neste ano, mas poderia ser o terceiro. O confronto da 6ª rodada das Eliminatórias, no dia 5 de setembro, foi suspenso na época.

Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impediram o andamento da partida, após quatro jogadores argentinos descumprirem os protocolos sanitários no combate à Covid-19. Segundo o órgão, o goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Romero e os meias Buendía e Lo Celso, que jogam na Inglaterra, não poderiam estar em campo.

Por estarem no país britânico, os atletas precisavam cumprir quarentena como os outros turistas que adentraram o Brasil na época. A partida foi então cancelada pela Conmebol e até então a nova data não foi divulgada. No único duelo entre Brasil x Argentina, os hermanos venceram por 1 a 0 e ficaram com o título da Copa América.

Temporada da Seleção Brasileira em 2021

Em 2021, a Seleção Brasileira participou da Copa América e ainda disputa as Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Até então foram 14 confrontos, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota na temporada. O único revés da equipe de Tite foi justamente para os argentinos na final da Copa América.

Já os empates ocorreram diante das seleções do Equador, 1 a 1 na fase de grupos da Copa América, e 0 a 0 diante da Colômbia, mas na 5ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas. Foram apenas cinco gols sofridos, mas 26 marcados até então.

Próximos jogos do Brasil

Antes de Brasil x Argentina, última partida da seleção na temporada, a equipe canarinho enfrenta a Colômbia, dia 11, pela 13ª rodada das Eliminatórias. O confronto ocorre às 21h30, na Neo Química Arena. Por fim, viaja à Argentina para encarar os hermanos dia 16, no Estádio San Juan, em partida às 20h30.

Brasil x Colômbia – Quinta-feira, 11 de novembro de 2021, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada

Argentina x Brasil – Terça-feira, 16 de novembro de 2021, às 20h30, no Estádio Monumental de Núñez, pela 14ª rodada