São Paulo x Flamengo transmissão ao vivo (24/08)

Pela semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de agosto, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida está marcada para começar às 21h30 (Horário de Brasília), e o jogo do São Paulo x Flamengo transmissão vai ser na Globo, em todo o Brasil através da TV aberta.

O São Paulo busca o primeiro troféu da competição, enquanto o Rubro-Negro quer a 4ª taça.

São Paulo x Flamengo transmissão hoje

O jogo do São Paulo e Flamengo hoje terá transmissão da Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Quer saber onde assistir a semifinal da Copa do Brasil de graça? O canal da Globo, pela TV aberta, será responsável por transmitir toda a partida nesta quarta-feira, direto para todo o país. Isso porque a emissora é quem detém os direitos de imagens da competição na temporada. Cléber Machado narra a partida, enquanto Roger Flores, Ricardinho e Sálvio Spinola comentam.

Outra opção para o torcedor é assistir através do SporTV 2 e Premiere, canais que só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Aqui, a narração fica por conta de Milton Leite, ao lado de Ana Thaís Matos, Pedrinho e Paulo César de Oliveira.

Quer assistir de graça pelo celular? Aí é só sintonizar a plataforma de streaming GloboPlay, baixando o aplicativo no Android ou iOS. Se preferir, pode acessar através do próprio navegador por www.globoplay.com. O primeiro passo é se cadastrar com e-mail e a senha, ou até mesmo entrar com a conta do Google, Facebook ou Apple.

Depois, é só clicar em “Agora na TV”, disponível no menu, e assistir de graça a retransmissão da Globo. O streaming está disponível entre R$24,90 até R$86,90 ao mês.

São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil

Depois de muitos confrontos, São Paulo e Flamengo chegaram até a semifinal da Copa do Brasil em 2022. De um lado, o tricolor que vem jogando desde a primeira fase enquanto do outro o Rubro-Negro que estreou apenas na terceira fase, mas que vem mostrando bom desempenho dentro de campo.

Para disputarem a semifinal, os dois times garantiram o passaporte de maneira heroica. O Tricolor venceu o América Mineiro nas quartas, enquanto o Flamengo superou com facilidade o Athletico de Felipão.

Confira a seguir os passos de cada time.

SÃO PAULO:

Campinense 0 x 0 São Paulo – Primeira fase

São Paulo 2 x 0 Manaus – Segunda fase

Juventude 2 x 2 São Paulo – Terceira fase

São Paulo 2 x 0 Juventude – Terceira fase

São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Oitavas de final

Palmeiras 2 (3×4) 1 São Paulo – Oitavas de final

São Paulo 1 x América MG – Quartas de final

América MG 2 x 2 São Paulo – Quartas de final

FLAMENGO:

Altos 1 x 2 Flamengo – Terceira fase

Flamengo 2 x 0 Altos – Terceira fase

Atlético MG 2 x 1 Flamengo – Oitavas de final

Flamengo 2 x 0 Atlético MG – Oitavas de final

Flamengo 0 x 0 Athletico PR – Quartas de final

Athletico PR 0 x 1 Flamengo – Quartas de final

Prováveis escalações do São Paulo x Flamengo

A extensa lista de jogadores lesionados preocupa Rogério Ceni e a diretoria. São eles André, Caio, Gabriel Neves, Luan e Arboleda, enquanto Miranda cumpre suspensão após ser expulso na última partida.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Léo Pele, Reinaldo, Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Dorival Junior não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Apenas Bruno Henrique, o goleiro Diego Alves e Rodrigo Caio seguem indisponíveis por lesões.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Próximos jogos:

SÃO PAULO:

São Paulo x Fortaleza – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

Atlético GO x São Paulo – Quinta-feira, 01/09 às 21h30 – Copa Sul-Americana

FLAMENGO:

Flamengo x Botafogo – Domingo, 28/08 às 18h – Brasileirão

Vélez x Flamengo – Quarta-feira, 31/08 às 21h30 – Copa Libertadores

