São Raimundo x Manaus: onde assistir e horário da Copa do Brasil – 24/02

São Raimundo x Manaus se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, no Estádio da Colina, em Manaus, às 16h30 (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir São Raimundo x Manaus

O jogo do São Raimundo e Manaus vai passar no portal GE (www.ge.globo.com), a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível de graça para todos os internautas, sendo possível acompanhar pelo site, smartphones ou até mesmo tablets como e onde quiser.

Data: 24/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Local: Estádio da Colina, em Manaus

Transmissão: Portal GE

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do São Raimundo aparece em nona posição com apenas 7 pontos, ou seja, venceu na temporada duas partidas, empatou outra e perdeu cinco jogos no Campeonato Amazonense. Agora, enfrentando um velho conhecido seu na primeira fase, promete fazer bonito para garantir a classificação.

Enquanto isso, o Manaus segue em primeiro lugar no Barezão com 17 pontos, isto é, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu um na temporada, buscando uma boa sequência para se manter na liderança. No jogo de hoje, entretanto, vai enfrentar o time do mesmo estado prometendo uma grande partida.

Escalação de São Raimundo e Manaus

São Raimundo: Matheus Melo; Elyvelton, David Cruz, Guilherme, Serginho; Antony Aguiar, Fernando Jr., Ramon Tanque, Jussimar; Rossini, Diego Vitor

Manaus: Reynaldo; Cordeiro, Claudinho, Paulo Sérgio; Rafael Rosa, Rogério, Gilson, Palmares; Thiaguinho, Vitinho, Alvinho

