Sergipe x Cuiabá – 16/3: onde assistir jogo da 1ª fase da Copa do Brasil

Pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, Sergipe e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (16), às 19h15, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no estado de Sergipe. Em jogo único, o Dourado precisa apenas do empate para avançar no torneio, enquanto os sergipanos necessitam da vitória para continuar na competição.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, os mato-grossenses têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil.

Sergipe e Cuiabá: como assistir ao vivo?

Como assistir ao vivo jogo do Sergipe x Cuiabá: SporTV

O confronto entre as equipes, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV transmite o jogo com exclusividade para todo o país, a partir das 19h15.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Como as equipes chegam ao jogo?

Líder do Grupo A do Campeonato Sergipano, o Sergipe soma nos quatros jogos que disputou no Estadual uma vitória, um empate, mas duas derrotas. Na Copa do Brasil, a equipe conta com o fator casa para ir em busca da sonhada classificação, no entanto, precisará vencer o Cuiabá para garantir a vaga.

O Dourado segue invicto no Campeonato Mato-grossense. Em três jogos, o clube então venceu os três duelos e com 100% de aproveitamento, lidera o Estadual. Embora jogue fora de casa, um empate leva o clube para a segunda fase da Copa do Brasil.

Onde será Sergipe e Cuiabá?

A partida entre Sergipe e Cuiabá será realizado no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no estado de Sergipe. A bola rola então a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Jogos da Copa do Brasil de hoje (16)

Sergipe x Cuiabá – 19h15

Murici x Juventude – 21h30

