Sorteio da Copa do Brasil 2021: onde assistir e possíveis confrontos

A CBF realiza nesta terça-feira (2) o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Assim como nos últimos anos, os moldes do sorteio serão: pote A contra o pote E; pote B x pote F; pote C x pote G e, por fim, pote D x pote H.

Equipes como Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Botafogo entram no torneio desde a primeira fase. De acordo com o ranking da CBF, os quatro clubes fazem parte do pote A, e por isso, jogarão a primeira fase fora de casa, precisando do empate para avançar.

Confira os times em cada um dos potes:

A : América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Sport e Vasco

B: Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vitória

C: Confiança, Criciúma, Figueirense, Luverdense, Operário-PR, Paysandu, Remo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vila Nova

D: ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS

ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS E : Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Fast ou Manaus, Galvez, Juazeirense, Moto Club, São Raimundo-RR e Treze

F: Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarany de Sobral, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe, União Rondonópolis e Ypiranga-AP

G: 4 de Julho, Atlético de Alagoinhas, Esportivo ou Santa Cruz-RS, FC Cascavel, Goianésia, Juventude-MA, Madureira, Marília, Rio Branco-ES e Uberlândia

H: Castanhal (PA), Esportivo ou Santa Cruz-RS, Jaraguá-GO, Nova Mutum (MT), Penarol ou São Raimundo-AM, Picos, Porto Velho, Real Brasília, Retrô e Rio Branco VN (ES)

Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil 2021?

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2021 não terá transmissão de nenhuma emissora de televisão. No entanto, a CBF TV exibe evento ao vivo, no site da entidade.

Qual o formato da Copa do Brasil 2021?

A edição de número 33 do torneio contará com 92 equipes, uma a mais que então na temporada anterior. A mudança ocorre devido à alteração no formato da Copa Sul-americana, o que fez com que a CBF mudasse não só as datas do torneio, mas também o formato da disputa.

Agora, serão sete fases ao invés de oito, e as 12 equipes vindas da Libertadores, campeão da Copa Verde, Série B e Copa do Nordeste e então o nono colocado do Brasileirão, entrarão a partir da terceira fase, e não mais nas oitavas de final.

Confira as equipes que entram na terceira fase:

Atlético-MG (Libertadores)

Internacional (Libertadores)

Flamengo (Libertadores)

Palmeiras (Libertadores)

São Paulo (Libertadores)

Fluminense (Libertadores)

Grêmio (Libertadores)

Santos (Libertadores)

Chapecoense (campeão da Série B)

Ceará (campeão da Copa do Nordeste)

Brasiliense (campeão da Copa Verde)

Athletico (9º colocado do Brasileirão)

Quando começa a Copa do Brasil?

A primeira fase da Copa do Brasil está prevista para acontecer nos dias 10 e 17 de março. Nelas, os times com menores rankings junto à CBF, ou seja o pertencentes aos potes E, F, G e H, jogam em casa, e o visitante terá a vantagem do empate, para garantir a classificação.

