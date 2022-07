Sorteio da Copa do Brasil: como funciona a definição das quartas 2022

Entenda como funciona o sorteio da Copa do Brasil para as quartas de final na temporada

O sorteio da Copa do Brasil 2022 vai definir na terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), todos os confrontos das quartas de final. Oito equipes estão classificadas, mas apenas quatro sobrevivem até as semifinais em busca do tão sonhado título. Entenda a seguir como funciona o sorteio das quartas de final e onde assistir ao vivo.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

Oito equipes participam do sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final, organizado pela CBF.

Cada nome é colocado dentro de uma bolinha. Depois, todas as oito bolinhas são depositadas dentro do mesmo pote, onde o apresentador do sorteio vai sortear cada um dos confrontos. Isso significa que todas as equipes podem se enfrentar nesta fase, ou seja, clássicos regionais são uma opção. Ao mesmo tempo, o sorteio também define o chaveamento até a semifinal.

Definidos os jogos, é hora do sorteio dos mandos de campo. Os números de 1 até 10 são colocados dentro das bolinhas em um mesmo pote. Como Flamengo e Fluminense, por exemplo, mandam os seus jogos para o Maracanã, então o sorteio é realizado para que as decisões não caiam no mesmo dia.

No sorteio, a bolinha é sorteada, par ou ímpar, e este mesmo número volta para o pote para que todos os times tenham a mesma chance.

Classificados das quartas de final da Copa do Brasil

Estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2022 as equipes de Athletico PR, Fluminense, Fortaleza, Atlético GO, Flamengo, Corinthians, São Paulo e América Mineiro.

Cada um dos times venceu o seu duelo nas oitavas de final com muita qualidade e forte desempenho dentro dos gramados para alcançar a vaga até aqui. Agora, resta saber quem vão enfrentar na disputa pela semifinal e, consequentemente, até a decisão da temporada.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, ou seja, em caso de igualdade na soma dos placares entre os dois jogos a disputa de pênaltis será realizada 10 minutos ao fim do segundo tempo.

Athletico PR

Fluminense

Fortaleza

Atlético GO

Flamengo

Corinthians

São Paulo

América MG

Que horas vai ser o sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final vai começar às 13h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Rio de Janeiro, no auditório da CBF, na terça-feira, 19 de julho de 2022.

O torcedor pode acompanhar o sorteio completo e ao vivo através do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou através do Globo Play, plataforma de streaming para assinantes no celular, tablet, computador ou smart TV.

Para assistir de graça, aí a opção é o canal da CBF no Youtube ou no site oficial da entidade.

