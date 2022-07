Sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022: data e horário

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa do Brasil na temporada

Definidos os oito classificados, o sorteio quartas de final da Copa do Brasil será realizado para determinar cada um dos confrontos. A CBF já definiu a data, o horário e onde vai ser o sorteio da fase, responsável pelos mandos de campo e o chaveamento da competição até a final. Confira todas as informações e saiba como assistir.

Quando será o sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022?

O sorteio quartas de final da Copa do Brasil vai ser na terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no auditório da sede da CBF.

Todos os oito times são colocados no mesmo pote e podem se enfrentar. Não há separação por grupos ou determinações da entidade. Isso significa que clássicos regionais podem acontecer, como é o caso de Fluminense e Flamengo.

Os nomes dos classificados são colocados dentro de bolinhas e lançadas no mesmo pote. No sorteio, o apresentador escolhe uma bolinha por vez, deliberando os confrontos das quartas de final. A CBF também define os mandos de campo e o chaveamento até a final.

As quartas de final da Copa do Brasil 2022 são realizadas entre os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta), sem horários definidos pela CBF.

Confira os times classificados que vão participar do sorteio quartas de final Copa do Brasil.

Flamengo

Corinthians

Athletico PR

Fluminense

Atlético GO

Fortaleza

Onde assistir o sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022?

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido no SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo, e também nas redes sociais da CBF de maneira gratuita.

O canal exibe uma programação especial sobre as quartas de final da Copa do Brasil antes do sorteio com análises, possíveis cenários e como fica a competição na final.

Para o torcedor que não é assinante da TV paga, a opção é acompanhar através das redes sociais da CBF, como o Facebook e o Youtube, além do site da CBF (www.cbf.com.br). Basta sintonizar os meios pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV através dos aplicativos.

SporTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

CBF – Facebook, Youtube e Site Oficial

Premiação Copa do Brasil 2022

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro. Reunindo equipes dos mais diferentes estados do país, é a grande chance de conquistar a repercussão nacional, bons resultados para a alegria dos torcedores e principalmente a boa premiação.

Desde a primeira fase, a CBF entrega diferentes valores para times que avançam de fase. Na final, o time campeão pode faturar R$60 milhões, uma quantia considerada importante para o faturamento do clube na temporada.

A CBF já divulgou os valores completos da Copa do Brasil em 2022, onde os números aumentam consideravelmente fase por fase. Além do dinheiro, o campeão também leva para casa o troféu, o título e medalhas de ouro entregues durante a premiação da final.

Confira a seguir os números da premiação na Copa do Brasil 2022.

1ª fase (80 clubes) – R$ 1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$ 620mil ao grupo III

2ª fase (40 clubes) – R$ 1,5 milhão ao grupo I / R$ 1 milhão e R$ 190 mil ao grupo II / R$ 750mil ao grupo III

3ª fase (32 clubes) – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final (16 clubes) – R$3 milhões

Quartas de final (8 clubes) – R$3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

