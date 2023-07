Suárez vai jogar contra o Flamengo hoje na Copa do Brasil? 26/07/2023

O futuro de Luis Suárez no Grêmio pode até ser incerto, mas a escalação do atleta para o jogo contra o Flamengo hoje, 26, é quase certa. O jogo de hoje é decisivo, já que o desempenho das equipes nesta quarta-feira podem dar mais segurança para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Veja o que sabemos.

Confira aqui onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil

Suárez joga hoje contra o Flamengo ou não?

Como o Grêmio não divulgou a lista de jogadores convocados para hoje, a presença de Luis Suárez, 36 anos, no jogo contra o Flamengo é incerta. No entanto, o jornalista Chico Garcia, da Band, traz a notícia de que o uruguaio vai jogar e, inclusive, teria sido um pedido do próprio atleta.

No fim de semana, o uruguaio foi preservado e não entrou em campo contra o Atlético Mineiro, em Porto Alegre, mas acompanhou os companheiros no estádio.

A única preocupação com Suárez seria em relação as dores no joelho. No sábado, segundo o GE, Suárez fez tratamento na região e no domingo e segunda estava em campo treinando. Não dá para saber se Luisito vestirá a camisa titular ou não nesta quarta-feira contra o Flamengo, mas é certo dizer que a sua presença será muito importante.

Luis Suárez vai sair do Grêmio?

Depois de muito entrave e discussões, Suárez permanece no Grêmio pelo menos até dezembro deste ano, quando o seu contrato acaba. Fontes próximas ao uruguaio garantiram para a ESPN que o jogador vai ficar no clube gaúcho mesmo com as diferentes propostas.

O Inter Miami, nos Estados Unidos, clube onde joga Lionel Messi, é o principal alvo do atacante. Segundo a ESPN, o uruguaio negociava a possibilidade de devolver o dinheiro que recebeu para o Grêmio para ficar livre, valor próximo a R$ 48 milhões. O Grêmio não aceitou e, por isso, a rescisão virou assunto do passado.

Suárez disputou 30 partidas, balançou as redes em 13 oportunidades e deu nove assistências, segundo dados da ESPN, além de levantar a taça do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha no início deste ano.

Quando é a partida de volta de Flamengo x Grêmio?

O Flamengo vai receber o Grêmio no Estádio do Maracanã na quarta-feira, 16 de agosto, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30, horário de Brasília.

Para evitar problemas de logística e dar a mesma oportunidade para todos, a CBF organizou o sorteio dos mandos de campo para a semifinal. O Grêmio abre o confronto e o Flamengo recebe no Maracanã a volta, enquanto o São Paulo será o anfitrião da volta contra o Corinthians no outro lado da chave.

A final da Copa do Brasil ainda não tem data marcada. Na temporada passada, o Flamengo derrotou o Corinthians no jogo de volta, no Rio de Janeiro, nos pênaltis para conquistar o quarto troféu.