Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil – 26/07

O Grêmio recebe o Flamengo em Porto Alegre nesta quarta-feira, 26 de julho, para o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil, onde quem ganhar fica com a vantagem. O jogo do Grêmio hoje começa às 21h30, horário de Brasília, com transmissão na TV aberta ao vivo.

Veja onde vai passar o jogo do Grêmio hoje contra o Flamengo

O jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil contra o Flamengo vai ter transmissão em tempo real pela TV Globo, Sportv, Prime Vídeo e Premiere. A partida de ida na semifinal vai começar às 21h30.

Na Globo, a narração será de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Júnior. No Sportv e Premiere, é Luiz Carlos Jr quem narra as emoções da Copa do Brasil ao lado dos comentaristas Paulo César Vasconcellos e Pedrinho. No Prime, quem narra é a dupla Rômulo Mendonça e Rafael Oliveira.

O jogo da volta será no Maracanã no dia 26 de agosto. O clube que ganhar as duas partidas vai enfrentar Corinthians ou São Paulo na grande final do torneio, em setembro.

INFORMAÇÕES FLAMENGO X GRÊMIO

Horário: 21h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Veja: chaveamento da semifinal

O que é a Copa do Brasil?

A Copa do Brasil é a principal competição de futebol no cenário nacional. Criada em 1989, contou com apenas trinta e dois clubes e a vitória do Grêmio contra o Sport. Desde então, outros quinze elencos também conquistaram a taça mais desejada por torcedores.

Com seis títulos, o Cruzeiro é disparado o maior campeão da Copa do Brasil com vitória entre as edições de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Em 2023, o torneio reúne 92 equipes dos mais diferentes estados do país em sete fases. Cada vez que o grupo passa de uma fase para a outra, ele fatura uma premiação em dinheiro. Na primeira rodada jogam 80 clubes em partida única, onde o visitante avança em caso de empate por obter a melhor posição no Ranking de Clubes da CBF. A partir da terceira fase, o número cai para 20, além dos doze que entram diretamente.

Flamengo, São Paulo, Grêmio e Corinthians jogam a semifinal da Copa do Brasil. O campeão vai embolsar R$ 70 milhões, maior prêmio da competição, além dos outros valores que ele recebeu nas fases anteriores.

Quem vai apitar o jogo do Grêmio hoje contra o Flamengo?

O experiente árbitro Raphael Claus é quem vai apitar o jogo do Grêmio hoje contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Esta não é a primeira vez que o profissional apitará um duelo entre as equipes no futebol.

Em 2019, Claus foi o árbitro do jogo entre Flamengo e Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, pênalti que causou polêmica entre os torcedores do Grêmio e no próprio técnico Renato Gaúcho após a partida.

Este é o terceiro jogo do Grêmio que Raphael Claus apitará na temporada, e o quarto do Flamengo.

Também estão na agenda de arbitragem no jogo de hoje os assistentes Bruno Boschilia, Guilherme Dias Camilo e o quarto árbitro Joao Vitor Gobi. No VAR, Igor Junio Benevenuto de Oliveira será o responsável.

