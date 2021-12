Tabela da Copa do Brasil 2022: confira o calendário e o regulamento

Com a próxima temporada se aproximando, a CBF divulgou nesta segunda-feira, 27/12, o calendário completo com o regulamento e as principais datas da Copa do Brasil 2022, onde as equipes disputam a taça e a bagatela em dinheiro. A primeira fase tem início em fevereiro, enquanto o segundo jogo da final será em outubro. Confira a tabela da Copa do Brasil em 2022 e todas as informações.

Tabela da Copa do Brasil 2022

Com antecedência, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela completa com o regulamento e as principais datas da Copa do Brasil 2022.

Na primeira fase, serão 80 clubes disputando a classificação em jogos únicos até a rodada seguinte entre os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Na segunda fase, novamente o sistema de partida única será adotado. Por fim, o modelo de jogos de ida e volta será utilizado a partir da terceira fase da competição.

Todas as fases serão definidas por sorteio. É importante ressaltar que, de acordo com o regulamento, somente o campeão garante vaga na Libertadores de 2023.

O sorteio da primeira fase, no entanto, ainda será confirmado pela CBF. Confira o calendário completo com as datas de cada uma das etapas de 2022.

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;

3ª Fase: 20/04 e 21/04;

4ª Fase: 11/05 e 12/05;

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09;

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10;

Quais equipes disputam a Copa do Brasil em 2022?

Noventa e dois times vão disputar a Copa do Brasil no ano que vem. A distribuição de vagas funciona da seguinte maneira: 12 vagas para os classificados até a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão Série B e da Série A caso tenha necessidade. Eles só entram na competição a partir da terceira fase.

Do outro lado, 70 vagas foram entregues para os clubes classificados em competições estaduais e outras 10 para os times do Ranking Nacional de Clubes, excluídos os já identificados nos outros critérios.

Todos os estados brasileiros já tem os seus representantes, com exceção do estado de Tocantins que ainda precisam definir os participantes.

Dessa maneira, confira a seguir todo os clubes dos estados que já estão classificados na Copa do Brasil em 2022.

ACRE = Rio Branco e Humaitá

ALAGOAS = CSA, CRB e ASA

AMAPÁ = Trem

AMAZONAS = Manaus e São Raimundo

BAHIA = Bahia, Atlético de Alagoinhas, Vitória, Juazeirense e Bahia de Feira

CEARÁ = Fortaleza, Ceará, Icasa e Ferroviário

DISTRITO FEDERAL = Brasiliense e Ceilândia

ESPÍRITO SANTO = Nova Venécia e Real Noroeste

GOIÁS = Atlético-GO, Goiás, Grêmio Anápolis e Vila Nova

MARANHÃO = Sampaio Corrêa, Tuntum e Moto Club

MATO GROSSO = Cuiabá, União Rondonópolis e CEOV

MATO GROSSO DO SUL = Costa Rica

MINAS GERAIS = Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG, Tombense, Pouso Alegre e URT

PARÁ = Remo, Paysandu, Castanhal e Tuna Luso

PARAÍBA = Campinense e Sousa

PARANÁ = Athletico-PR, Londrina, FC Cascavel, Opeário, Coritiba, Paraná e Azuriz

PERNAMBUCO = Sport, Náutico e Salgueiro

PIAUÍ = Fluminense e Altos

RIO DE JANEIRO = Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda

RIO GRANDE DE NORTE = Globo e ABC

RIO GRANDE DO SUL = Internacional, Grêmio, Juventude, Glória e Brasil de Pelotas

RONDÔNIA = Porto Velho

RORAIMA = São Raimundo

SANTA CATARINA = Avaí, Chapecoense, Figueirense e Criciúma

SÃO PAULO = Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, RB Bragantino, Oeste, Guarani, Ponte Preta, Novorizontino, Ferroviária e Mirassol

SERGIPE =Lagarto e Sergipe

TOCANTINS = A definir

Regulamento da Copa do Brasil 2022

Poucas alterações foram realizadas no regulamento da Copa do Brasil. Começando com as premiações, o campeão ganha o troféu e a super quantia distribuída pela CBF, cujo valor ainda não foi divulgado, além de 50 medalhas de ouro para a comissão técnica e os jogadores. O vencedor também vai ganhar uma vaga na Libertadores de 2023.

Todas as fases serão definidas através de sorteio pela CBF, assim como o mando de campo. Na primeira, 80 equipes disputam em confronto único, ou seja, quem vencer garante a classificação até a rodada seguinte. Depois, na segunda fase, os 40 clubes novamente entram em campo seguindo a chave definida por apenas um jogo.

A partir da terceira fase, as 20 equipes disputam em dois jogos onde o vencedor segue na competição em busca do título. Sempre no modelo mata-mata, o torneio avança até a quarta fase, depois as oitavas, quartas, semifinais e, por fim, a grande final em 12 e 19 de outubro de 2022.

Os critérios de desempate são diferentes para cada uma das fases da competição. Na primeira fase em caso de empate, estará classificado o clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Na segunda fase, entretanto, a classificação será através de cobrança de pênaltis. Da terceira fase até a semifinal o desempate será feito através dos pontos ganhos entre os clubes ao final das fases, o desempate será definido por saldo de gols e, por fim, os pênaltis.

