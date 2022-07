Tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022: jogos e datas

A tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022 já está definida. O sorteio da CBF em julho determinou todos os duelos, além do chaveamento que cada um dos oito classificados terá de trilhar para alcançar a grande decisão da temporada. A competição mais democrática do futebol no país está prepara para receber o torcedor com grandes emoções e muita disputa dentro de campo.

Tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022

Oito equipes participam da tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Com o sorteio da CBF, cada um dos classificados já conhece caminho que terá pelo chaveamento com a semifinal e depois a final da temporada.

Os confrontos vão acontecer em 27 e 28 de julho nos jogos de ida, e os de volta serão em 17 e 18 de agosto. No entanto, a CBF ainda vai definir o calendário completo com todos os jogos e horários.

O Atlético Goianiense reencontro o Corinthians, depois de elimina-lo na temporada passada durante a terceira fase da competição. Já o Fortaleza tem pela frente o Fluminense, que faz ótima campanha no Brasileirão sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Do outro lado da chave, o São Paulo enfrenta o América MG em duelo de times que buscam a primeira taça da Copa do Brasil em sua história. Já o Flamengo disputa com um velho conhecido no torneio, o Athletico PR.

Confira a seguir os jogos e o chaveamento das quartas da Copa do Brasil. Lembrando que os times da direita decidem em casa o jogo de volta.

TABELA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2022:

Atlético GO x Corinthians (1)

Fortaleza x Fluminense (2)

São Paulo x América MG (3)

Flamengo x Athletico PR (4)

SEMIFINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil em 2022 vai embolsar R$60 milhões. Já o segundo colocado vai embolar o valor milionário de 25 milhões de reais.

A Copa do Brasil não é apenas a competição mais democrática do futebol brasileiro como também a que mais paga aos participantes. Desde a primeira fase, a CBF distribui altos valores para os clubes que avançam de fase. Por consequência, times que estreiam na primeira fase ganham muito mais do que aqueles que só jogam desde a terceira fase do torneio.

Os elencos que se classificarem da quarta para as semifinais vão embolsar R$8 milhões.

1ª fase (80 clubes) – R$1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$620 mil ao grupo III

2ª fase (40 clubes) – R$1,5 milhão ao grupo I / R$1 milhão e R$190 mil ao grupo II / R$750 mil ao grupo III

3ª fase (32 clubes) – R$1,9 milhão

Oitavas de final – R$3 milhões

Quartas de final – R$3,9 milhões

Semifinal – R$8 milhões

Campeão – R$60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

