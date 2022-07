Mando de campo Copa do Brasil 2022: quartas de final e chaveamento

Em sorteio realizado nesta terça-feira, 19 de julho, a CBF designou os confrontos das quartas de final, o chaveamento e o mando de campo Copa do Brasil 2022. São oito equipes competindo na quinta fase, disputando em ida e volta, com vantagem para quem decidir em casa no chaveamento.

Mando de campo Copa do Brasil 2022 nas quartas de final

A CBF definiu através de sorteio o mando de campo Copa do Brasil 2022 para cada duelo nas quartas de final na tarde desta terça-feira. Disputado em ida e volta, o sorteio serve para definir quem abre a rodada e quem decide a volta em casa.

Ficou determinado que Corinthians, Fluminense, América MG e Athletico PR vão decidir em casa as quartas de final. O resultado do sorteio é extremamente importante porque as equipes podem contar com o apoio incondicional de suas torcidas em seu estádio, o que muitas vezes é o fator determinando no confronto.

Quatro jogos serão realizados nas quartas de final da Copa do Brasil em 2022. Os jogos de ida acontecerão em 27 e 28 de julho, enquanto os de volta serão em 17 e 18 de agosto.

Confira a seguir os jogos e o mando de campo Copa do Brasil 2022 completo.

Atlético GO x Corinthians

Jogo de ida vai ser em Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Volta acontece na Neo Química Arena, em São Paulo

Fortaleza x Fluminense

Jogo de ida vai ser na Arena Castelão, em Fortaleza

Jogo de volta será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

São Paulo x América MG

Jogo de ida vai ser no Estádio do Morumbi, em São Paulo

Volta será no Estádio Independência, em Belo Horizonte

Flamengo x Athletico PR

Jogo de ida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Volta vai ser na Arena da Baixada, em Curitiba

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

Confira a seguir o chaveamento completo da Copa do Brasil. Times da direita decidem em casa na partida de volta.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO x Corinthians (1)

Fortaleza x Fluminense (2)

São Paulo x América MG (3)

Flamengo x Athletico PR (4)

CHAVEAMENTO ATÉ A SEMIFINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Quatro times se classificam para as semifinais da Copa do Brasil, seguindo o chaveamento completo de acordo com o sorteio da CBF.

As semifinais são disputadas em ida e volta, onde a primeira rodada será realizada em 24 de agosto e a volta no dia 14 de setembro. O mando de campo será definido através de novo sorteio. Os classificados somam o valor de R$8 milhões ao cofres.

Dessa maneira, os dois vencedores das semifinais vão disputar as finais da Copa do Brasil em 2022. Lembrando que não tem disputa por terceiro lugar na competição.

