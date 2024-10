Corinthians e Flamengo jogam na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo, 20 de outubro.

Por que Depay não vai jogar no Corinthians contra o Flamengo na Copa do Brasil?

Por que Depay não vai jogar no Corinthians contra o Flamengo na Copa do Brasil?

Neste domingo, 20 de outubro de 2024, o Corinthians enfrenta o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, e uma das grandes dúvidas dos torcedores alvinegros é: por que Memphis Depay não vai jogar? Veja a escalação para o jogo.

Depay não foi inscrito na Copa do Brasil

O jogador Memphis Depay, contratado pelo Corinthians recentemente, chegou com status de estrela, mas por questões burocráticas, o clube não pôde inscrevê-lo a tempo para a Copa do Brasil. Segundo o regulamento da competição, há um prazo determinado para a inscrição de jogadores, mas o atacante não teve a documentação enviada a tempo pela federação espanhola, já que seu último clube foi o Atlético de Madrid.

Por conta disso, o atacante ficará de fora da semifinal contra o Flamengo, um dos jogos mais esperados da temporada.

Sem poder disputar a Copa do Brasil, Memphis Depay volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento. O atacante, que tem vasta experiência internacional com passagens por clubes como Barcelona, Lyon e Manchester United, já vem sendo uma peça importante no Brasileirão, e os torcedores corintianos esperam vê-lo brilhar nas demais competições.

Escalação do Corinthians contra o Flamengo

Apesar da ausência de Depay, o Corinthians tem alternativas fortes para o ataque. O técnico Ramón Diaz contará com jogadores como Yuri Alberto e Romero para tentar furar a defesa do Flamengo e garantir a vaga na final.

O Timão deve escalar Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

O Rubro-Negro tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.